Diogo Moreira gewinnt Triumph Triple Trophy 2025

Dank der Fans gewann Moto2-Weltmeister Diogo Moreira eine Triumph Triple Trophy Street Triple 765 RS. Auf öffentlichen Straßen darf der Brasilianer das Motorrad gar nicht fahren – er hat keinen Führerschein.

Diogo Moreira holte sich 2025 den Titel in der Moto2-Klasse. Er ist der erste Brasilianer, der in der Motorrad-Weltmeisterschaft zum Champion gekürt wurde. Nächstes Jahr wird der 21-Jährige mit dem Team LCR Honda seine Rookie-Saison in der MotoGP bestreiten.

Moreira hat in dieser Saison noch einen weiteren Sieg errungen: Er ist der Gewinner der Triumph Triple Trophy 2025. Bei diesem Preis wurde Moreira für seine herausragenden Leistungen von den Fans belohnt. Er gewann vor seinen Rivalen Manuel Gonzalez und Jake Dixon und sicherte sich damit eine Triumph Triple Trophy Street Triple 765 RS in Sonderlackierung – jenes Naked-Bike aus Hinckley mit dem 765-ccm-Dreizylindermotor, der auch in der Moto2-Klasse zum Einsatz kommt.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2020 würdigt die Triumph Triple Trophy herausragende Leistungen in der Moto2 – nicht nur Rennsiege, sondern auch Durchhaltevermögen und Beständigkeit. Jedes Wochenende werden drei Fahrer in die engere Wahl genommen, und die Fans stimmen über den MotoGP-Instagram-Kanal ab. Die Punkte werden in Anlehnung an den 765-ccm-Motor von Triumph vergeben: 7 Punkte für den Fahrer mit den meisten Fan-Stimmen, 6 Punkte für die zweitmeisten Stimmen und 5 Punkte für die drittmeisten Fan-Stimmen. Bei der diesjährigen Umfrage gaben über 861.000 Fans ihre Stimme für ihren Lieblingsfahrer ab.

Der Preis wurde Diogo Moreira beim letzten Saisonrennen in Valencia übergeben. «Ich bin überglücklich, diese Triumph Triple Trophy Street Triple 765 RS gewonnen zu haben. Für mich war es eine großartige Saison, meine beste Saison überhaupt, und ich bin sehr stolz darauf», sagte der Weltmeister. «Vielen Dank an alle Fans, die mich dieses Jahr unterstützt haben. Es bedeutet mir sehr viel, dass so viele Leute für mich gestimmt haben, und ich kann mich nur bei allen bedanken, die mich unterstützt haben.»

Das Kuriose dabei: Moreira darf das Motorrad im Straßenverkehr gar nicht fahren. «Ich muss noch meinen Führerschein machen. Dann werde ich versuchen, ein paar Runden zu drehen und ein bisschen Spaß mit dem Motorrad zu haben, bevor ich es bei mir zu Hause unterstelle.»

In diesem Jahr wurde ein neues Format eingeführt, bei dem die Fans zum ersten Mal neben der Wochenend-Abstimmung die Möglichkeit hatten, an einer kostenlosen Verlosung teilzunehmen, um ihre eigene Triumph Triple Trophy Street Triple 765 RS zu gewinnen – eine identische Triumph-Triple-Trophy-Maschine.