Moto3

Max Kofler (KTM): «Habe mich als Fahrer verbessert»

Max Kofler bildet den rot-weiß-roten Beitrag zur Motorrad-Weltmeisterschaft. Er fährt im CIP-Team eine KTM und tat sich beim Jerez-Test (Rang 30) wie alle Rookies noch ziemlich schwer.

Der Österreicher Max Kofler (19) hat letztes Jahr im Junior-Team von Jorge Martinez die Junioren-WM und die beiden Grand Prix in Spielberg und Silverstone bestritten. In dieser Saison absolviert er im CIP Green Power Team von Alain Bronec die gesamte Moto3-Welmeisterschaft auf einer KTM. Beim ersten Aufeinandertreffen mit den WM-Gegnern tat sich der Oberösterreicher schwer, wie auch die anderen Rookies Dupasquier und Geiger, die für Prüstel-KTM fahren.

Trotzdem war Kofler gestern in der lokalen Tageszeitung «Diario de Jerez» abgebildet, aber leider mit der unlackierten Verkleidung. «Wir haben schon fertige Verkleidungen dabei, aber wir wollten sie einfach schonen. Am Donnerstag bin ich mit meiner Maschine ausgerutscht, als alle Aufkleber drauf waren. Ausgerechnet mir der», ärgerte sich Kofler.

«Wir haben an den letzten zwei Tagen wieder viel gearbeitet», stellte der Nachwuchsmann fest. «Ich habe mich um die Linienwahl und um die Körperposition gekümmert. Ich bin mit dem Team gut zurechtgekommen, wir spielen uns langsam aufeinander ein. Wir haben schon sehr viel für den Test in Katar vorbereitet, der am 28. Februar beginnt. Ich spüre auf jeden Fall Fortschritte, ich lerne bei jedem Mal rausfahren dazu, ich werde besser, das Team unterstützt mich ausgezeichnet bei diesem Weg. Ich habe mich als Fahrer bereits weiterentwickelt. Teamchef Alain Bronec geht manchmal raus auf die Strecke und gibt uns dann Tipps, Teamkoordinator Max Sabbatani ist bei jedem Training draußen.»

«Die neue KTM ist richtig cool zu fahren, dieses Motorrad liegt mir auf jeden Fall besser als das letztjährige. ich kann um einiges besser damit umgehen als mit der Vorjahresmodell. KTM hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht», ist der GP-Neuling überzeugt.

Übrigens: Sowohl die Ai Ogura-Bestzeit in der Moto3 als auch die 1:40,3 min von Tom Lüthi in der Moto2 liegen unter den aktuellen Rundenrekorden in diesen Klassen.

IRTA-Test Jerez, Moto3, kombinierte Liste nach 3 Tagen

1. Ogura, Honda, 1:44,670 min

2. McPhee, Honda, + 0,005 sec

3. Rodrigo, Honda, + 0,314

4. Suzuki, Honda, + 0,506

5. Garcia, Honda, + 0,535

6. Raul Fernandez, KTM, + 0,602

7. Arenas, KTM, + 0,718

8. Kunii, Honda, + 0739

9. Salac, Honda, + 0,788

10. Deniz Öncü, KTM, + 0,847

11. Masia, Honda, + 0,881

12. Darryn Binder, KTM, + 0,898

13. Alcoba, Honda, + 0,915

14. Foggia, Honda, + 0,991

15. Migno, KTM, + 0,999

16. Vietti, KTM, + 1,010

17. Arbolino, Honda, + 1,071

18. Toba, KTM, + 1,090

19. Antonelli, Honda, + 1,102

20. Nepa, KTM + 1,170

21. Sasaki, KTM, + 1,311

22. Fenati, Husqvarna, + 1,574

23. Lopez, Husqvarna, + 1,588

24. Yamanaka, Honda, + 1,605

25. Pizzoli, KTM, + 1,612

26. Pawi, Honda, + 1,612

27. Riccardo Rossi, KTM, + 1,705

28. Tatay, KTM, + 1,759

29. Dupasquier, KTM, + 2,275

30. Kofler, KTM, + 2,472

31. Geiger, KTM, + 3,426

Moto2-Test Jerez, Gesamtwertung nach 3 Tagen

1. Tom Lüthi, Kalex, 1:40, 326

2. Marco Bezzecchi, Kalex, 1:40,448, + 0,122

3. Nicolo Bulega, Kalex, 1:40,661, + 0,335 sec

4. Tetsuta Nagashima, Kalex, 1:40,670, + 0,344

5. Aron Canet, Speed Up, 1:40,710, + 0,384

6. Xavi Vierge, Kalex, 1:40,776, + 0,450

7. Jorge Navarro, Speed up, 1:40,809, + 0,483

8. Fabio Di Giannantonio, Speed Up, 1:40,816, + 0,490

9. Remy Gardner, Kalex, 1:40,848, + 0,522

10. Jorge Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,581

11. Edgar Pons, Kalex 1:41,042, + 0,716

12. Marcel Schrötter, Kalex, 1:41,609, + 0,743

13. Enea Bastianini, Kalex, 1:41,100, + 0,774

14. Lorenzo Baldassarri, Kalex, 1:41,137, + 0,811

15. Bo Bendsneyder, NTS, 1:41,164, + 0,838

16. Luca Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,906

17. Somkiat Chantra, Kalex, 1:41,270, + 0,944

18. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,273, + 0,947

19. Joe Roberts, Kalex, + 0,975

20. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,150

21. Marcos Ramirez, Kalex, 1:41,540, + 1,214

22. Hafizh Syahrin, Speed Up, 1:41,569, + 1,243

23. Stefano Manzi, MV Agusta, +1,390

24. Hector Garzo, Kalex, +1,467

25. Jake Dixon, Kalex, 1:42,131, + 1,805

26. Jesko Raffin, NTS, + 1,811

27. Andi Fahrid Izdihar, Kalex, + 1,904

28. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,961

28. Kama Daniel Bin Kasmayudin, Kalex, + 6,013