Moto3

Tony Arbolino/Honda: «WM-Favorit? Sehe ich nicht so»

Der italienische Moto3-WM-Vierte Tony Arbolino weist die Favoritenrolle für die Moto3-WM 2020 von sich. Er hat im Vorjahr zwei GP-Siege gefeiert, hat aber in Jerez noch viel Mühe – Platz 17.

Der 19-jährige Tony Arbolino aus dem Snipers Team von Mirko Cecchini hat die Moto3-WM 2019 auf dem starken vierten Gesamtrang beendet. Der Honda-Fahrer siegte in Mugello und Assen und schaffte zweite Plätze in Spielberg und in Silverstone. Er gehört zu den Titelanwärtern für 2020, denn mit Lorenzo Dalla Porta, Aron Canet und Marcos Ramirez sind die drei WM-Ersten in die Moto2-Klasse aufgestiegen.

Doch nach zwei Tagen beim IRTA-Test in Jerez liegt Arbolino nur an 17. Stelle. Er wirkt von dieser Situation nicht sehr begeistert, als er mit SPEEDWEEK.com ins Gespräch kommt.

Tony, was ist los? Wo liegen die Probleme?

Nein, ich bin gar nicht zufrieden, das Motorrad funktioniert nicht 100-prozentig so, wie wir uns das vorstellen und ich bin sofort am Limit.

Es bleibt uns in den verbleibenden Trainings nichts anderes übrig, als weiter versuchen, eine Abstimmung zu finden, die für die ganze Saison passt. Es liegt sicher nicht am Motor, sondern an der Fahrwerksabstimmung. Wir müssen positiv bleiben, denn viel fehlt nicht.

Du bist doch mit Jorge Lorenzo befreundet. Hast du ihn nie gefragt, ob er nach seinem Rücktritt dein Riding Coach werden will?

Jorge hat jetzt sicher viel anderes zu tun. Aber wenn er mir das anbieten würde, würde ich es sicher nicht ablehnen. (Er lacht).

Du gehörst dieses Jahr wie schon 2019 zu WM-Favoriten.

Ich sehe das selber nicht so, denn es gibt so viele gute Fahrer in der Moto3-WM. Weltmeister wird wohl der werden, der die meisten Rennen gewinnt.

IRTA-Test Jerez, Moto2, 20. Februar:

1. Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min

2. Canet, Speed-up, 1:40,710 min, + 0,262 sec

3. Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,459

4. Lüthi, Kalex, 1:40,910, + 0,462

5. Navarro, Speed-up, 1:40,981, + 0,533

6. Vierge, Kalex, 1:41,114, + 0,666

7. Nagashima, Kalex, 1:41,189, + 0,741

8. Baldassarri, Kalex, 1:41,207, + 0,759

9. Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,784

10. Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,853

11. Pons, Kalex, 1:41,306, + 0,858

12. Bastianini, Kalex, 1:41,317, + 0,869

13. Gardner, Kalex, 1:41,413, + 0,965

14. Bulega, Kalex, 1:41,422, + 0,974

15. Di Giannantonio, 1:41,540, + 1,092

16. Schrötter, Kalex, 1:41,543, + 1,095



Ferner:

27. Raffin, NTS, 1:42,674, + 2,226

IRTA-Test Jerez, Moto2, kombinierte Zeiten nach dem 20.2:

1. Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min

2. Canet, Speed-up, 1:40,710 min, + 0,262 sec

3. Gardner, Kalex, 1:40,848, + 0,400

4. Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,459

5. Lüthi, Kalex, 1:40,910, + 0,462

6. Navarro, Speed-up, 1:40,981, + 0,533

7. Vierge, Kalex, 1:41,114, + 0,666

8. Bastianini, Kalex, 1:41,117, + 0,669

9. Nagashima, Kalex, 1:41,189, + 0,741

10. Baldassarri, Kalex, 1:41,207, + 0,759

11. Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,784

12. Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,853

13. Pons, Kalex, 1:41,306, + 0,858

14. Bulega, Kalex, 1:41,422, + 0,974

15. Corsi, MV Agusta, 1:41,476, + 1,028



Ferner:

17. Schrötter, Kalex, 1:41,543, + 1,095

27. Raffin, NTS, 1:42,674, + 2,226

IRTA-Test Jerez, Moto3, 20. Februar:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,170 min

2. McPhee, Honda, 1:45,175 min, + 0,005 sec

3. Ogura, Honda, 1:45,362, + 0,192

4. Suzuki, Honda, 1:45,486, + 0,316

5. Masia, Honda, 1:45,551, + 0,381

6. Garcia, Honda, 1:45,575, + 0,405

7. Raul Fernandez, KTM, 1:45,656, + 0,486

8. Vietti, KTM, 1:45,680, + 0,510

9. Binder, KTM, 1:45,709, + 0,539

10. Salac, Honda, 1:45,766, + 0,596

11. Öncü, KTM, 1:45,944, + 0,774

12. Arenas, KTM, 1:45,969, + 0,799

13. Sasaki, KTM, 1:45,981, + 0,811

14. Migno, KTM, 1:46,059, + 0,889

15. Alcoba, Honda, 1:46,070, + 0,900

16. Arbolino, Honda, 1:46,148, + 0,978

17. Foggia, Honda, 1:46,167, + 0,997

18. Fenati, Husqvarna, 1:46,244, + 1,074

19. Toba, KTM, 1:46,253, + 1,083

20. Lopez, Husqvarna, 1:46,260, + 1,090



Ferner:

28. Dupasquier, KTM, 1:46,990, + 1,820

30. Kofler, KTM, 1:47,142, + 1,972

31. Geiger, KTM, 1:48,783, + 3,613

IRTA-Test Jerez, Moto3, kombinierte Zeiten nach dem 20.2:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,170 min

2. McPhee, Honda, 1:45,175 min, + 0,005 sec

3. Ogura, Honda, 1:45,362, + 0,192

4. Garcia, Honda, 1:45,485, + 0,315

5. Suzuki, Honda, 1:45,486, + 0,316

6. Masia, Honda, 1:45,551, + 0,381

7. Raul Fernandez, KTM, 1:45,656, + 0,486

8. Vietti, KTM, 1:45,680, + 0,510

9. Binder, KTM, 1:45,709, + 0,539

10. Salac, Honda, 1:45,766, + 0,596

11. Antonelli, Honda, 1:45,772, + 0,602

12. Öncü, KTM, 1:45,944, + 0,774

13. Arenas, KTM, 1:45,969, + 0,799

14. Sasaki, KTM, 1:45,981, + 0,811

15. Migno, KTM, 1:46,059, + 0,889

16. Alcoba, Honda, 1:46,070, + 0,900

17. Arbolino, Honda, 1:46,148, + 0,978

18. Foggia, Honda, 1:46,167, + 0,997

19. Fenati, Husqvarna, 1:46,244, + 1,074

20. Toba, KTM, 1:46,253, + 1,083



Ferner:

28. Dupasquier, KTM, 1:46,990, + 1,820

30. Kofler, KTM, 1:47,142, + 1,972

31. Geiger, KTM, 1:48,783, + 3,613