Moto3

John McPhee (Honda): Neues Bike ist 3 km/h schneller

John McPhee spulte die ersten beiden Jerez-Testtage auf der letztjährigen Honda NSF 250RW ab, erst am Freitag rückte er mit em 2020-Modell aus. Er verlor als Zweiter nur 0,050 sec auf die Bestzeit.

Der Schotte John McPhee (25) aus dem Petronas Sprinta Team zählte in der letzten Saison zu den konstantesten Fahrern. Er gewann auf der Honda NSF 250RW in Le Mans und beendete die Weltmeisterschaft auf dem fünften Gesamtrang. «Ich hatte zwar drei Nuller, aber jedes Mal war es ein Konkurrent, der mich vom Bike runter geholt, einmal Binder und Lopez sogar zweimal», schildert der Routinier, der schon 136 Grand Prix hinter sich und bisher zwei davon gewonnen hat.

Den dreitägigen IRTA-Test in Jerez beendete John MxPhee gestern als Zweitschnellster. «An den ersten beiden Tagen bin ich mit der Honda gefahren, die ich letzte Saison eingesetzt habe. Am Freitag fuhren wir erstmals mit dem 2020er-Modell raus, wobei eigentlich nicht viel Neues dran ist. Das Chassis ist gleich, der Motor zwar etwas kräftiger, aber höchstens 3 km/h schneller. Einzig das Getriebe ist neu mit dem Vorteil, dass es sanfter zu schalten ist. Soweit bin ich mit der Rundenzeit zufrieden. Am Freitag war ich der erste Fahrer, der unter 1:44 min kam, das war nett. Die guten Rundenzeiten war sicher auch dank den fast perfekten Bedingungen machbar, dazu haben die Dunlop hier auch besseren Grip, wenn es von der MotoGP keine Michelin-Rückstände auf der Strecke gibt.»

Übrigens: Sowohl die Ai Ogura-Bestzeit in der Moto3 als auch die 1:40,3 min von Tom Lüthi in der Moto2 liegen unter den aktuellen Rundenrekorden in diesen Klassen.

IRTA-Test Jerez, Moto3, kombinierte Liste nach 3 Tagen

1. Ogura, Honda, 1:44,670 min

2. McPhee, Honda, + 0,005 sec

3. Rodrigo, Honda, + 0,314

4. Suzuki, Honda, + 0,506

5. Garcia, Honda, + 0,535

6. Raul Fernandez, KTM, + 0,602

7. Arenas, KTM, + 0,718

8. Kunii, Honda, + 0739

9. Salac, Honda, + 0,788

10. Deniz Öncü, KTM, + 0,847

11. Masia, Honda, + 0,881

12. Darryn Binder, KTM, + 0,898

13. Alcoba, Honda, + 0,915

14. Foggia, Honda, + 0,991

15. Migno, KTM, + 0,999

16. Vietti, KTM, + 1,010

17. Arbolino, Honda, + 1,071

18. Toba, KTM, + 1,090

19. Antonelli, Honda, + 1,102

20. Nepa, KTM + 1,170

21. Sasaki, KTM, + 1,311

22. Fenati, Husqvarna, + 1,574

23. Lopez, Husqvarna, + 1,588

24. Yamanaka, Honda, + 1,605

25. Pizzoli, KTM, + 1,612

26. Pawi, Honda, + 1,612

27. Riccardo Rossi, KTM, + 1,705

28. Tatay, KTM, + 1,759

29. Dupasquier, KTM, + 2,275

30. Kofler, KTM, + 2,472

31. Geiger, KTM, + 3,426

Moto2-Test Jerez, Gesamtwertung nach 3 Tagen

1. Tom Lüthi, Kalex, 1:40, 326

2. Marco Bezzecchi, Kalex, 1:40,448, + 0,122

3. Nicolo Bulega, Kalex, 1:40,661, + 0,335 sec

4. Tetsuta Nagashima, Kalex, 1:40,670, + 0,344

5. Aron Canet, Speed Up, 1:40,710, + 0,384

6. Xavi Vierge, Kalex, 1:40,776, + 0,450

7. Jorge Navarro, Speed up, 1:40,809, + 0,483

8. Fabio Di Giannantonio, Speed Up, 1:40,816, + 0,490

9. Remy Gardner, Kalex, 1:40,848, + 0,522

10. Jorge Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,581

11. Edgar Pons, Kalex 1:41,042, + 0,716

12. Marcel Schrötter, Kalex, 1:41,609, + 0,743

13. Enea Bastianini, Kalex, 1:41,100, + 0,774

14. Lorenzo Baldassarri, Kalex, 1:41,137, + 0,811

15. Bo Bendsneyder, NTS, 1:41,164, + 0,838

16. Luca Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,906

17. Somkiat Chantra, Kalex, 1:41,270, + 0,944

18. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,273, + 0,947

19. Joe Roberts, Kalex, + 0,975

20. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,150

21. Marcos Ramirez, Kalex, 1:41,540, + 1,214

22. Hafizh Syahrin, Speed Up, 1:41,569, + 1,243

23. Stefano Manzi, MV Agusta, +1,390

24. Hector Garzo, Kalex, +1,467

25. Jake Dixon, Kalex, 1:42,131, + 1,805

26. Jesko Raffin, NTS, + 1,811

27. Andi Fahrid Izdihar, Kalex, + 1,904

28. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,961

29. Kama Daniel Bin Kasmay, Kalex, + 6,013