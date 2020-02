Moto3

Gabriel Rodrigo (Honda): Bestzeit – bald erster Sieg?

Der 23-jährige Gabriel Rodrigo aus dem Kömmerling Honda Gresini-Team liegt beim IRTA-Test in Jerez nach zwei von drei Tagen an der Spitze.

Der 23-jährige Gabriel Rodrigo tritt in dieser Saison erstmals mit der Startnummer 2 an. Im Vorjahr war er mit der Freddie-Spencer-Nummer 19 zu sehen. Der Honda-Pilot aus dem Kömmerling Gresini Team fuhr gestern in Jerez beim IRTA-Test mit 1:45,170 min Bestzeit. So war der in Barcelona geborene GP-Pilot mit dem argentinischen Pass, der 2019 wegen einer Verletzungssträhne nur WM-Achtzehnter wurde und bei 19 Rennen zwölf Nuller einkassierte, nach vier Trainingseinheiten gut aufgelegt.

«Am Donnerstagmorgen war es noch etwas frisch, deshalb bin ich nicht rausgefahren. Im zweiten Training waren wir sofort schnell und ich bin meine Bestzeit mit einem harten Hinterreifen und einem gebrauchten Vorderreifen gefahren. ich habe mit dieser Kombination 25 Runden abgespult, also praktisch eine Renndistanz, was zeigt, dass wir eine gute Pace haben. Als ich dann noch einen weichen Hinterreifen ausprobieren wollte, hatte ich plötzlich Chattering, der Reifen begann zu vibrieren. Der Grund war, dass das Stück Auswuchtblei weggeflogen war. Es wäre natürlich schön, wenn wir bis zum ersten Rennen auf diesem Level weiterarbeiten könnten.»

Honda scheint im Moment stärker zu sein, wenn man die Zeitenliste anschaut. Es kliegen schon wieder sechs Honda vorne.

«Ja, es sieht so aus, dass wir besser sind als KTM», sagt Rodrigo. «Aber die Zeiten haben sicher auch etwas mit den fast idealen Strecken- und Wetterbedingungen zu tun. Denn wir haben ein Motorrad, das nicht viel anders ist als letztes Jahr, was das Chassis und den Motor betrifft. Jedenfalls ist es ein gutes Gefühl, in allen Trainings so weit vorne zu sein. Ich hatte ihm Winter gute Leute um mich herum, um mich fit zu halten und alte Verletzungen auszukurieren. Ich fühle mich gesund und schmerzfrei», sagte Gabriel, der seit 2014 bereits 88 Moto3-Rennen bestritten hat.

Der schnelle Honda-Pilot hat aber noch kein WM-Rennen gewonnen und einzig in Barcelona 2018 als Dritter einen Podestplatz erreicht. Rodrigo hat in den letzten vier Jahren die WM-Ränge 14, 16, 7 (bis dahin auf RBA-KTM) und 18 (auf der Gresini-Honda) erzielt.

IRTA-Test Jerez, Moto2, 20. Februar:

1. Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min

2. Canet, Speed-up, 1:40,710 min, + 0,262 sec

3. Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,459

4. Lüthi, Kalex, 1:40,910, + 0,462

5. Navarro, Speed-up, 1:40,981, + 0,533

6. Vierge, Kalex, 1:41,114, + 0,666

7. Nagashima, Kalex, 1:41,189, + 0,741

8. Baldassarri, Kalex, 1:41,207, + 0,759

9. Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,784

10. Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,853

11. Pons, Kalex, 1:41,306, + 0,858

12. Bastianini, Kalex, 1:41,317, + 0,869

13. Gardner, Kalex, 1:41,413, + 0,965

14. Bulega, Kalex, 1:41,422, + 0,974

15. Di Giannantonio, 1:41,540, + 1,092

16. Schrötter, Kalex, 1:41,543, + 1,095



Ferner:

27. Raffin, NTS, 1:42,674, + 2,226

IRTA-Test Jerez, Moto2, kombinierte Zeiten nach dem 20.2.:

1. Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min

2. Canet, Speed-up, 1:40,710 min, + 0,262 sec

3. Gardner, Kalex, 1:40,848, + 0,400

4. Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,459

5. Lüthi, Kalex, 1:40,910, + 0,462

6. Navarro, Speed-up, 1:40,981, + 0,533

7. Vierge, Kalex, 1:41,114, + 0,666

8. Bastianini, Kalex, 1:41,117, + 0,669

9. Nagashima, Kalex, 1:41,189, + 0,741

10. Baldassarri, Kalex, 1:41,207, + 0,759

11. Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,784

12. Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,853

13. Pons, Kalex, 1:41,306, + 0,858

14. Bulega, Kalex, 1:41,422, + 0,974

15. Corsi, MV Agusta, 1:41,476, + 1,028



Ferner:

17. Schrötter, Kalex, 1:41,543, + 1,095

27. Raffin, NTS, 1:42,674, + 2,226

IRTA-Test Jerez, Moto3, 20. Februar:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,170 min

2. McPhee, Honda, 1:45,175 min, + 0,005 sec

3. Ogura, Honda, 1:45,362, + 0,192

4. Suzuki, Honda, 1:45,486, + 0,316

5. Masia, Honda, 1:45,551, + 0,381

6. Garcia, Honda, 1:45,575, + 0,405

7. Raul Fernandez, KTM, 1:45,656, + 0,486

8. Vietti, KTM, 1:45,680, + 0,510

9. Binder, KTM, 1:45,709, + 0,539

10. Salac, Honda, 1:45,766, + 0,596

11. Öncü, KTM, 1:45,944, + 0,774

12. Arenas, KTM, 1:45,969, + 0,799

13. Sasaki, KTM, 1:45,981, + 0,811

14. Migno, KTM, 1:46,059, + 0,889

15. Alcoba, Honda, 1:46,070, + 0,900

16. Arbolino, Honda, 1:46,148, + 0,978

17. Foggia, Honda, 1:46,167, + 0,997

18. Fenati, Husqvarna, 1:46,244, + 1,074

19. Toba, KTM, 1:46,253, + 1,083

20. Lopez, Husqvarna, 1:46,260, + 1,090



Ferner:

28. Dupasquier, KTM, 1:46,990, + 1,820

30. Kofler, KTM, 1:47,142, + 1,972

31. Geiger, KTM, 1:48,783, + 3,613

IRTA-Test Jerez, Moto3, kombinierte Zeiten nach dem 20.2.:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,170 min

2. McPhee, Honda, 1:45,175 min, + 0,005 sec

3. Ogura, Honda, 1:45,362, + 0,192

4. Garcia, Honda, 1:45,485, + 0,315

5. Suzuki, Honda, 1:45,486, + 0,316

6. Masia, Honda, 1:45,551, + 0,381

7. Raul Fernandez, KTM, 1:45,656, + 0,486

8. Vietti, KTM, 1:45,680, + 0,510

9. Binder, KTM, 1:45,709, + 0,539

10. Salac, Honda, 1:45,766, + 0,596

11. Antonelli, Honda, 1:45,772, + 0,602

12. Öncü, KTM, 1:45,944, + 0,774

13. Arenas, KTM, 1:45,969, + 0,799

14. Sasaki, KTM, 1:45,981, + 0,811

15. Migno, KTM, 1:46,059, + 0,889

16. Alcoba, Honda, 1:46,070, + 0,900

17. Arbolino, Honda, 1:46,148, + 0,978

18. Foggia, Honda, 1:46,167, + 0,997

19. Fenati, Husqvarna, 1:46,244, + 1,074

20. Toba, KTM, 1:46,253, + 1,083



Ferner:

28. Dupasquier, KTM, 1:46,990, + 1,820

30. Kofler, KTM, 1:47,142, + 1,972

31. Geiger, KTM, 1:48,783, + 3,613