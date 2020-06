Neunfacher Weltmeister Carlo Ubbiali (90) verstorben

In den 1950er-Jahren eroberte Carlo Ubbiali sechs 125er- und drei 250er-WM-Titel, acht davon auf MV Agusta. Nun verstarb der Italiener im Alter von 90 Jahren in seiner Heimat Bergamo.

Carlo Ubbiali wurde am 22. September 1929 in Bergamo geboren und kam 1949 mit 19 Jahren in die Motorrad-WM. 1951 gewann er in der Klasse 125 ccm seinen ersten und einzigen Titel auf Mondial, ehe er ab 1953 auf MV Agusta antrat – und das höchst erfolgreich: Zwischen 1955 und 1960 eroberte der Italiener acht weitere WM-Titel: 1955, 1956, 1958, 1959 und 1960 in der Klasse 125 ccm; dazu triumphierte er 1956, 1959 und 1960 auch in der Klasse 250 ccm.

Insgesamt brachte es Ubbiali in seiner Karriere bei 74 Rennen auf 68 Podestplätze und 39 GP-Siege. Mit seinen neun Titelgewinnen liegt er – gleichauf mit Valentino Rossi und Mike Hailwood – auf Platz 3 der ewigen Bestenliste, nur Ángel Nieto und Giacomo Agostini entschieden mehr Weltmeisterschaften für sich. Damit ist Ubbiali natürlich auch Teil der «MotoGP Hall of Fame».

Nun erreichte uns aus Bergamo die Nachricht, dass Ubbiali im Alter von 90 Jahren im Krankenhaus verstorben ist, wo er seit Anfang Mai nach einem Unfall in den häuslichen vier Wänden behandelt wurde.

Erst im Dezember hatte sich der neunfache Titelträger in Rom noch höchstpersönlich das «Collare d'Oro» (zu Deutsch: goldenes Halsband) abgeholt. Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung des CONI, des Nationalen Olympischen Komitees Italiens, die ausschließlich Weltmeistern und Olympiasiegern vorbehalten ist.