Garcia und Yamanaka (Honda) sehnen Neustart herbei

133 Tage liegen zwischen dem Moto3-Saisonauftakt in Doha und der WM-Fortsetzung in Jerez am 19. Juli. Das Estrella Galicia 0,0 Team mit Valencia-Sieger Sergio Garcia und Rookie Ryusei Yamanaka freut sich darauf.

Sergio Garcia, der sein Rookie-Jahr 2019 mit einem Sieg in Valencia beendet hatte, wartete nach Platz 11 in Doha am 8. März ungeduldig darauf, wieder auf die Rennstrecke zurückzukehren. Am Donnerstag wurde offiziell bestätigt, dass die WM am 19. Juli in Jerez fortgesetzt wird.

«In den vergangenen Monaten war es notwendig, das Rennfahren aufgrund der gesundheitlichen Notlage zu unterbrechen, aber ich habe mich wirklich darauf gefreut, wieder zu fahren», kommentierte der Honda-Pilot aus dem Estrella Galicia 0,0 Team die Nachricht. «Es war eine sehr harte Zeit für viele Leute, deshalb waren alle Vorkehrungen erforderlich. Jetzt scheint sich die Situation zu verbessern und es ist an der Zeit, das Rennfahren wieder ins Rollen zu bringen. Es ist großartig zu wissen, dass die Rennen bald wieder losgehen werden», betonte der 17-jährige Spanier, der sich auf sieben Heimrennen freuen darf.

Mit Ryusei Yamanaka ist sein Teamkollege für die Moto3-WM 2020 ein Rookie. «Die Saison nach nur einem Rennen unterbrechen zu müssen, war sehr hart für mich, aber die Umstände waren ernst und alle Richtlinien mussten befolgt werden, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen», weiß auch der Japaner. «Jetzt sind die Dinge wieder unter Kontrolle und ich bin sehr glücklich, dass es wieder ans Rennfahren geht. Ich freue mich, auf die Rennstrecke zurückzukehren, denn es gibt noch viel zu lernen in diesem Jahr», ergänzte der 18-Jährige, der im Vorjahr bei Wildcard-Einsätzen in Barcelona und Motegi bereits zweimal in die Punktränge fuhr.

Jaime Serrano, als CEO von Monlau Motorsport verantwortlich für das Estrella Galicia 0,0 Team in der Moto3-WM versicherte zudem: «Wir haben in dieser Zeit die Anweisungen der Behörden befolgt und unser sportlichen Ziele basierend auf dem neuen Szenario angepasst, damit die Estrella Galicia 0,0-Fahrer und unsere Mitarbeiter mit höchsten Sicherheitsstandards wieder in Aktion treten. Unsere Fahrer haben ein striktes Trainings-Programm befolgt und standen im ständigen Austausch mit der Crew, um die Saison bestmöglich vorbereitet wieder aufzunehmen.»

Moto3-WM-Stand 2020 nach dem Katar-GP

1. Arenas, KTM, 25 Punkte. 2. McPhee, Honda, 20. 3. Ogura, Honda, 16. 4. Masia, Honda, 13. 5. Suzuki, Honda, 11. 6. Rodrigo, Honda, 10. 7. Alcoba, Honda, 9. 8. Salac, Honda, 8. 9. Foggia, Honda, 7. 10. Raul Fernandez, KTM, 6. 11. Sergio Garcia, Honda, 5. 12. Deniz Öncü, KTM, 4. 13. Lopez, Husqvarna, 3. 14. Toba, KTM, 2. 15. Arbolino, Honda, 1.

Der Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. Sept.: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera di Rimini)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)



Ersatzlos gestrichen:

31. Mai: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS



Noch nicht abgesagt:

GP von Amerika (Circuit of the Americas, Austin/Texas)

GP von Argentinien (Circuit Termas de Río Hondo)

GP von Thailand (Chang International Circuit)

GP von Malaysia (Sepang International Circuit)