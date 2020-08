Saisonsieg Nummer 3 für «Superman» Albert Arenas

Mit Laufsiegen in Katar und Spanien startete Albert Arenas (KTM) perfekt in die Moto3-WM. Auf dem Red Bull Ring behielt der Spanier aus dem Valresa Aspar Team erneut die Nerven und ließ seinen Gegner keine Chance.

Albert Arenas, der sich nach seinen Siegen in Losail (Katar) und Jerez (Spanien) einen neuen Helm mit «Superman»-Logo zugelegt hatte, ist drauf und dran, sich als vierter KTM-Fahrer nach Sandro Cortese (2012), Maverick Viñales (2013) und Brad Binder (2016) den Titel in der Moto3-WM zu holen. Nach drei glanzvollen Siegen und einem zweiten Platz in fünf Rennen hat er zumindest die besten Chancen dazu.

Dass er in Topform ist, hat er beim «myWorld Motorrad Grand Prix von Österreich» auf dem Red Bull Ring eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Obwohl er noch immer unter den Nachwirkungen seines Sturzes beim GP von Andalusien leidet, setzte sich der 23-jährige Pilot aus dem Team Valresa Aspar in einem spannenden Rennen gegen Jaume Masia (Leopard Racing) und John McPhee (Petronas Sprinta Racing) durch.

Arenas ging in den letzten Runden zum Angriff über und übernahm vier Runden vor Schluss die Führung. Danach trachtete er, sich in den Top-3 zu behaupten. In der letzten hatte es allerdings den Anschein, als ob sich Masia entscheidend absetzen könnte, doch Arenas gelang es in den beiden letzten Streckenabschnitten den Rückstand zu egalisieren und sich sogar an die Spitze zu setzen, die er bis ins Ziel verteidigen konnte.

Mit seinem dritten Sieg im fünften Rennen festigte Arenas seine Führung in der Weltmeisterschaft. Mit 95 Zählern hat er bereits 28 Punkte mehr auf dem Konto als sein erster Verfolger McPhee. Ai Ogura liegt als Dritter weitere zwei Zähler zurück. Selbst bei einem Sieg von McPhee oder Ogura und gleichzeitigem Ausfall von Arenas beim Großen Preis der Steiermark kann der Überflieger nicht von der Tabellenspitze verdrängt werden.

«Es ist schön, KTM einen Heimsieg geschenkt zu haben», freute sich der WM-Führende. «Es war ein sehr verrücktes Rennen. Ich habe am Anfang versucht zu pushen, um Risiken zu vermeiden, aber das war schwierig, weil alle Motorräder eine ähnliche Geschwindigkeit hatten. An der Spitze habe ich mich wohl gefühlt. In den letzten beiden Kurven habe ich viel riskiert und es ist mir gelungen, bis zum Zielstrich vorne zu bleiben.»

Ergebnis Österreich-GP, Moto3: 1. Arenas, KTM. 2. Masia, Honda. 3. McPhee, Honda. 4. Ogura, Honda. 5. D. Binder, KTM. 6. Vietti, KTM. 7. Arbolino Honda. 8. Öncü, KTM. 9. Fernandez, KTM. 10. Suzuki, Honda. - ferner Ferner: 25. Kofler, KTM. 28. Dupasquier, KTM.

WM-Stand nach 5 von 15 Rennen: 1. Arenas, 95 Punkte. 2. McPhee, 67. 3. Ogura, 65. 4. Suzuki, 50. 5. Fernandez, 43. 6. Vietti, 40. Arbolino, 40. 8. Masia, 39. 9. Rodrigo, 33. 10. Foggia, 32.