Romano Fenati: «Müssen an Beschleunigung arbeiten»

Romano Fenati kreuzte die Ziellinie im Moto3-Rennen auf dem Automotodrom von Brünn als Neunter, während sein Teamkollege Alonso Lopez zur Rennhalbzeit einen Sturz einstecken musste.

Für Romano Fenati verlief der vierte Moto3-WM-Lauf des Jahres erfreulich. Der 24-Jährige aus dem Sterilgarda Max Racing Team nahm das Rennen in Brünn vom neunten Startplatz aus in Angriff und kreuzte die Ziellinie auch als Neunter. Sein Teamkollege Alonso Lopez bekundete sehr viel mehr Probleme mit der Abstimmung und musste einen Sturz einstecken. Mehr als die 25. Startposition lag für den Spanier nicht drin.

Der Sonntag begann für beide Husqvarna-Piloten erfreulich: Im Warm-Up belegten sie die Ränge 7 und 14. Und Lopez durfte sich genauso wie Fenati über einen guten Start freuen. Doch zur Rennmitte stürzte der 18-Jährige, worauf er zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde eine leichte Gehirnerschütterung festgestellt, weshalb er am Nachmittag wieder nach Hause durfte. Sein Stallgefährte war bis zum Schluss in der Führungsgruppe unterwegs und kam mit 1,6 sec Rückstand auf den Sieger als Neunter ins Ziel.

Nach der Zieldurchfahrt fasste Fenati, der nun mit 14 Punkten den 15. WM-Rang belegt, zusammen: «Es war ein sehr gutes Rennen für mich. Wir haben uns im Vergleich zu Jerez weiter verbessert, vor allem beim Bremsen war ich stärker. Für das nächste Rennen am kommenden Wochenende in Spielberg müssen wir an der Beschleunigung arbeiten. Meine Husqvarna war aber sehr gut. Dafür möchte ich mich beim Team bedanken, dass wirklich sehr gut gearbeitet hat. In Spielberg will ich einen weiteren Schritt nach vorne machen.»

Lopez, der mit fünf Zählern auf Position 23 der WM-Tabelle liegt, seufzte seinerseits: «Nach dem guten Warm-Up habe ich mir einiges für das Rennen erhofft. Leider kam ich zu Sturz und schlug hart mit dem Helm auf. Zum Glück ist nichts Ernsthaftes passiert. Natürlich bin ich sehr enttäuscht. In Jerez konnte ich nicht am Rennen teilnehmen und hier gab es erneut keine Punkte. Jetzt hoffe ich auf ein positives Wochenende in Spielberg.»

Ergebnis Moto3-WW Brünn, 9. August

1. Foggia, Honda, 18 Runden

2. Arenas, + 0,205 sec

3. Ogura, Honda, + 0,251

4. Antonelli, Honda, + 0,381

5. McPhee, + Honda, 0,509

6. Fernandez, KTM, + 0,808

7. Alcoba, Honda, + 0,889

8. Fenati, Husqvarna, + 1,648

9. Arbolino, Honda

10. Nepa, KTM

11. Toba, KTM

12. D. Binder, KTM, 8,449

13. Vietti, KTM, + 8,866

14. Migno, KTM

15. Deniz Öncü, KTM, 9,089

ferner:

21. Baltus, + 23,7 sec

23. Dupasquier, 31,9 sec

WM-Stand nach 4von 15Rennen:

1. Arenas, 70Punkte. 2.Ogura, 52. 3. McPhee, 51. 4. Suzuki, 44. 5. Fernandez, 36. 6. Foggia, 32. 7. Vietti, 30. 8. Arbolino, 30. 9. Rodrigo, 30. 10. Alcoba, 28.

Marken-WM:

1. Honda 90 Punkte. 2. KTM 86.