Raul Fernandez (KTM): «Bittersüßer Geschmack»

Raul Fernandez holte in Brünn seine erste Moto3-Pole

Raul Fernandez holte in Brünn seine erste Pole-Position in der Moto3-Klasse. Im Rennen konnte er die Leistung zwar nicht ganz bestätigen, trotzdem konnte der KTM-Fahrer dem Wochenende eine Menge Positives abgewinnen.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge dürfte Raul Fernandez aus dem tschechischen Brünn abgereist sein. Der Spanier holte am Samstag seine erste Pole und profitierte dabei von den Bummelfahrten der Konkurrenz, die es verpasste, rechtzeitig über die Ziellinie zu kommen. Die Folge: Es war keine weitere Zeitenjagd möglich und die erste Pole-Position für Fernandez in einem Moto3-Rennen war perfekt.

Sein Fazit: «Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich meine erste Pole-Position eingefahren habe. Das Team hat einen großartigen Job abgeliefert. Ich fühle mich für das Rennen gerüstet und hoffe, dass wir das Rennen mit einem starken Resultat beenden können.»

Ins Rennen selbst startete Fernandez dann nicht nach Plan: Der Spanier wurde auf Platz 5 durchgereicht. Im engen Feld gab es immer wieder Positionswechsel, aber Fernandez biss sich in der Führungsgruppe fest. Ganz nach vorne reichte es zwar nicht, aber er beendete das Rennen auf einem ordentlichen sechsten Platz und sagte nach dem Rennen: «Das war ein gutes Wochenende, aber es hinterlässt einen bittersüßen Geschmack in meinem Mund.»

In positiver Hinsicht hält Fernandez fest: «Wir waren konstant. Für die kommenden Rennen müssen wir weiter an Erfahrung gewinnen und lernen, denn in dieser Klasse sind viele Piloten, die auf einem hohen Niveau fahren.»

Auch Team-Manager Aki Ajo konnte trotz des etwas enttäuschenden elften Platzes von Fernandez-Teamkollege Kaito Toba mit dem Gesamtergebnis leben: «Das war mal wieder ein gutes Wochenende für uns. Beide Fahre verbessern sich stetig. Wir werden die Daten auswerten, um in Österreich noch stärker zu sein.»

Ergebnis Moto3-WM Brünn, 9. August

1. Foggia, Honda, 18 Runden

2. Arenas, + 0,205 sec

3. Ogura, Honda, + 0,251

4. Antonelli, Honda, + 0,381

5. McPhee, + Honda, 0,509

6. Fernandez, KTM, + 0,808

7. Alcoba, Honda, + 0,889

8. Fenati, Husqvarna, + 1,648

9. Arbolino, Honda

10. Nepa, KTM

11. Toba, KTM

12. D. Binder, KTM, 8,449

13. Vietti, KTM, + 8,866

14. Migno, KTM

15. Deniz Öncü, KTM, 9,089



Ferner:

21. Baltus, + 23,7 sec

23. Dupasquier, 31,9 sec

WM-Stand nach 4 von 15 Rennen:

1. Arenas, 70 Punkte. 2. Ogura, 52. 3. McPhee, 51. 4. Suzuki, 44. 5. Fernandez, 36. 6. Foggia, 32. 7. Vietti, 30. 8. Arbolino, 30. 9. Rodrigo, 30. 10. Alcoba, 28.

Marken-WM:

1. Honda 90 Punkte. 2. KTM 86.