Gresini: Jeremy Alcoba auch 2021 im Moto3-Team

Kömmerling Gresini sicherte sich die Dienste von Junioren-Weltmeister Jeremy Alcoba auch für die Moto3-Saison 2020. Aktuell liegt der 18-jährige Rookie auf dem zwölftem WM-Rang.

In der MotoGP-Klasse sind im Hinblick auf die Startaufstellung für 2021 nur noch wenige Frage zu klären, in den kleineren Klassen kommt nun auch Bewegung in den Fahrermarkt: Gresini Racing bestätigte am heutigen Freitag, dass der Vertrag mir Jeremy Alcoba um ein Jahr verlängert wurde.



Zur Erinnerung: Moto3-Kollege Filip Salac durfte sich schon vor dem WM-Neustart im Juli über eine Vertragsverlängerung mit dem Snipers Team freuen.

Alcoba liegt auf der Honda des Teams Kömmerling Gesini Moto3 nach sechs Rennen auf dem zwölftem WM-Rang. Für den 18-jährigen Spanier, der schon 2019 als Ersatz für seinen aktuellen Teamkollegen Gabriel Rodrigo seine ersten WM-Punkte sammelte, sind drei siebte Plätze (Katar, Andalusien-GP und Tschechien) die bisherige Bestleistung der Saison. Der Moto3-Junioren-Weltmeister des Vorjahres liegt mit 30 Punkten zudem auf Platz 1 der Rookies-Wertung.

Teammanager Fausto Gresini meinte dazu: «Jeremy ist ein talentierter und methodisch vorgehender Fahrer auf der einen und ein guter Junge auf der anderen Seite – diesen Aspekt darf man nicht unterschätzen. Die Ergebnisse von 2020, in einer so komplizierten und umkämpfen Klasse, bestärken uns darin, an ihn zu glauben. Die Vertragsverlängerung für 2021 war nur noch eine reine Formsache. Ich bin überzeugt davon, dass Jeremy noch großen Entwicklungsspielraum hat, und ich hoffe, dass er noch für lange Zeit ein wesentlicher Bestandteil unserer sportlichen Pläne sein wird.»

«Ich bin absolut begeistert, dass ein Team wie Gresini auch im kommenden Jahr auf mich vertraut. Ich muss zugeben, dass es auch in gewisser Hinsicht eine ‚Befreiung‘ ist, weil ich in dieser Saison jetzt mit weniger Druck fahren kann», kommentierte Alcoba die Neuigkeit. «Natürlich ist meine erste Saison ein bisschen ein Lernjahr, wir arbeiten gut und die Dinge laufen in die richtige Richtung. 2021 werden wir versuchen, die Messlatte etwas nach oben zu legen, auch wenn mir diese verkürzte WM-Saison im Hinblick auf das nächste Jahr nicht sehr hilft.»