1-2 für Ajo: Masia mit Fabelzeit, Acosta Top-Rookie

Jaume Masia: Schnellster Moto3-Pilot in Losail

Red Bull-KTM-Ajo-Pilot Jaume Masia hängte den Rest des Moto3-Feldes beim Katar-Test um drei Zehntelsekunden ab, sein Teamkollege Pedro Acosta schaffte als Rookie auf Anhieb Platz 2.

Das Red Bull KTM Ajo Team machte an den drei Katar-Testtagen einen bärenstarken Eindruck: Neuzugang Jaume Masia fuhr die schnellste Moto3-Zeit und blieb in 2:04,263 min auch unter dem All-Time-Lap-Record von Aron Canet aus dem Jahr 2019 (2:04,561 min). Dazu beeindruckte Rookie Pedro Acosta an seinem erst dritten Tag überhaupt auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit auf Platz 2.

Teammanager Aki Ajo freute sich also zurecht über «drei sehr positive Tage für uns. Unsere Fahrer waren auf eine starke Pace und ein gutes Set-up für das Rennen konzentriert. Wir haben mit der weichen und der harten Reifenmischung gearbeitet und beide haben gut funktioniert. Wir fühlen uns bereit für das erste Rennen des Jahres.»

«Wir hatten einen guten Test», bestätigte Acosta. «Ich bin zum ersten Mal in Katar gefahren und wir haben einen großartigen Job gemacht. Es war zu Beginn nicht einfach, aber dann haben wir es weiter geschafft, als wir hätten erwarten können. Das ist das Ergebnis der Anstrengungen eines ganzen Teams», betonte der letztjährige Dominator des Red Bull Rookies Cup. «Wir haben an diesen drei Tagen einen großen Schritt nach vorne gemacht und sind bereit für die ersten zwei Rennen auf dieser Strecke.»

Masia erklärte seinerseits: «Ich bin sehr happy mit dem Gefühl, das ich bei diesem Test hatte. Für jedes Problem, das aufkam, fanden wir eine Lösung. Das ist wichtig, weil wir uns so nie festgefahren haben. Wir haben das ganze Wochenende über mit gebrauchten Reifen gearbeitet und sind alleine gefahren, um ein gutes Basis-Set-up zu finden und anschließend unsere Rundenzeiten zu verbessern. Ich bin zufrieden und freue mich auf den ersten Grand Prix der Saison in der kommenden Woche», blickte der zweifache Saisonsieger von 2020 – damals noch auf der Leopard-Honda – voraus.

Moto3, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 21. März:

1. Jaume Masia, KTM, 2:04,263 min

2. Pedro Acosta, KTM, + 0,306 sec

3. Dennis Foggia, Honda, + 0,440

4. Izan Guevara, GASGAS, + 0,455

5. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,527

6. John McPhee, Honda, + 0,624

7. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,665

8. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,840

9. Filip Salac, Honda, + 0,883

10. Darryn Binder, Honda, + 0,885

11. Xavier Artigas, Honda, + 0,953

12. Jason Dupasquier, KTM, + 0,962

13. Niccolò Antonelli, KTM, + 1,024

14. Kaito Toba, KTM, + 1,058

15. Sergio Garcia, GASGAS, + 1,093

16. Ayumu Sasaki, KTM, + 1,134

17. Stefano Nepa, KTM, + 1,241

18. Andrea Migno, Honda, + 1,477

19. Ryusei Yamanaka, KTM, + 1,657

20. Carlos Tatay, KTM, + 1,665

21. Lorenzo Fellon, Honda, + 1,684

22. Deniz Öncü, KTM, + 1,753

23. Maximilian Kofler, KTM, + 2,218

24. Yuki Kunii, Honda, + 2,225

25. Riccardo Rossi, KTM, + 2,436

26. Andi Farid Izdihar, Honda, + 2,747

27. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 2,757