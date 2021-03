Ajo: Moto3-Traumstart für Masiá und Acosta

Red Bull KTM-Teammanager Aki Ajo erlebte beim Rennen in Doha eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der Sieg von Jaume Masiá und Rookie Pedro Acosta auf Platz 2 ließen den Finnen schlussendlich aufatmen.

Der Katar-GP versprach insbesondere in der kleinsten Klasse jede Menge Spannung. Jede der 18 Rennrunden auf dem 5,380 km langen Losail Circuit wurde zur erbitterten Windschattenschlacht, bei der die Piloten regelmäßig die Reihenfolge tauschten. Am Ende hatten die Red Bull KTM Ajo-Piloten Jaume Masiá und Pedro Acosta die Nase vorn und sicherten dem Team mit Platz 1 und 2 den ersten Doppelsieg der Saison.

Masiá, der aus Reihe 2 kam, verlor am Start einige Positionen, kämpfte sich aber schnell zurück an die Spitze des Feldes. Bis zum Schluss kämpften 13 Fahrer um den Sieg, erst in der letzten Runde, nach dem Sturz von Ayumu Sasaki (KTM), spaltete sich die Gruppe, sodass Masiá, Acosta und Darryn Binder (Petronas) den Sieg unter sich ausfuhren. Ein geschickter Zug auf der Zielgeraden sah den 20-jährigen Masiá als strahlenden Sieger im Parc Fermé.

Der Spanier feierte damit seinen vierten Moto3-Sieg. «Ich bin sehr glücklich. Es war ein hartes Rennen, da der Wind sehr stark blies. Daher war es nicht leicht, die Führungsposition zu halten, man wurde immer wieder von den anderen aus dem Windschatten überholt», erklärte der KTM-Pilot. Er fuhr fort: «Ich versuchte einen kühlen Kopf zu bewahren und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben einen klasse Job gemacht, nun müssen wir auf diese Weise weiterarbeiten», blickte der Ajo-Neuzugang nach vorn.

Ebenfalls stark zeigte sich Teamkollege Pedro Acosta. Bei seinem WM-Debüt kämpfte er sich in der ersten Runde von Startplatz 11 sofort auf die fünfte Position vor. Mehrfach übernahm er die Führungsarbeit, schlussendlich überquerte der 16-Jährige den Zielstrich vier Hundertstelsekunden hinter seinem Landsmann Masiá. «Es war ein sehr gutes Rennen, das Team konnte mich zuvor beruhigen und mir den Druck nehmen, sodass ich entspannt ins Rennen ging. An der Spitze angelangt, konzentrierte ich mich darauf, ruhig zu bleiben», erklärte der Rookie seinen Erfolg.

Acosta ergänzte: «In der letzten Kurve machte ich einen kleinen Fehler, dennoch ist es unglaublich, dass ich bei meinem ersten Rennen direkt aufs Podest fahren konnte», freute sich der Red Bull Rookies Cup-Sieger von 2020.

Teammanager Aki Ajo zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Debüt seiner beiden Neuzugänge. «Es war ein großartiger Tag für uns in der Moto3. Ich bin glücklich darüber, wie die beiden im Winter gearbeitet haben. Unser Ziel war es, bereit für das Rennen zu sein und nicht nur schnelle Rundenzeiten zu fahren», verriet der Finne. Er fügte an: «Sowohl Jaume als auch Pedro haben sich perfekt an die Red Bull KTM Ajo-Mentalität angepasst und ich hoffe, dass wir den Rest der Saison so weitermachen können wie bisher.»

Katar-GP, Moto3-Ergebnis, 28. März:

1. Masia, KTM, 38:29,620 min

2. Acosta, KTM, + 0,042 sec

3. Binder, Honda, + 0,094

4. Garcia, GASGAS, + 0,435

5. Rodrigo, Honda, + 0,880

6. Antonelli, KTM, + 0,899

7. Guevara, GASGAS, + 0,965

8. Suzuki, Honda, + 2,214

9. Toba, KTM, + 1,950*

10. Dupasquier, KTM, + 2,219

11. Fenati, Husqvarna, + 2,316

12. Tatay, KTM, + 2,298*

13. Salac, Honda, + 2,345

14. Yamanaka, KTM, + 2,434

15. Kofler, KTM, + 14,768

16. Kunii, Honda, + 14,834

17. Fernandez, Husqvarna, + 22,187

18. Nepa, KTM, + 22,277

19. Fellon, Honda, + 28,282

20. Öncü, KTM, + 41,283

21. Izdihar, Honda, + 44,976

* wegen Überfahrens der «track limits» in der letzten Runden einen Platz nach hinten versetzt