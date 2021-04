Valentino Rossi über Pedro Acosta: «Beeindruckend»

Pedro Acosta verblüffte in Katar mit einem Moto3-Sieg und einem 2. Platz. Mit seiner brillanten Leistung gelang es ihm, auf sich aufmerksam zu machen. Das ist auch MotoGP-Star Valentino Rossi nicht verborgen geblieben.

Pedro Acosta war eine der großen Überraschungen an den beiden Rennwochenenden der Moto3-Klasse in Katar. Der Rookie überzeugte beim ersten GP auf dem Losail International Circuit mit Platz 2, stach aber besonders beim zweiten WM-Lauf hervor.

Dabei ging es gar nicht gut los: Zunächst wurde er mit einem Start aus der Boxengasse bestraft, weil er und sechs andere Kollegen am Samstag auf der Ideallinie getrödelt hatten. Davon unbeeindruckt pflügte der Sieger des Red Bull MotoGP Rookies Cups durch das Feld und zeigte auch in den letzten beiden Runden einen erbitterten Kampf gegen seine Rivalen in der Führungsgruppe. Zunächst schnappte er sich Andrea Migno und Darryn Binder. Ein paar Kurven später musste Teamkollege Jaume Masia dran glauben, der den Auftakt noch gewonnen hatte und in der Schlussrunde behauptete er Platz 1, weil er auch Gabriel Rodrigo hinter sich lassen konnte

Lob gab es nicht nur vom eigenen Teamchef Aki Ajo, sondern auch vom neunfachen Weltmeister Valentino Rossi: «Das war eine beeindruckende Fahrt. Acosta kam aus der Boxengasse und hat sich Runde für Runde zurückgekämpft. Er hat die anderen Fahrer an die Gruppe herangebracht.»

Es war aber nicht nur das Heranbringen, sondern auch der Auftritt in den folgenden Runden, in denen er nicht zurückzog. Rossi weiter: «Er war in der Lage, alle zu überholen und in der letzten Runde konnte er sogar einen kleinen Vorsprung herausfahren.»

Rossi und Acosta trennen 26 Jahre und auf die Frage, ob sich die beiden Piloten in zehn Jahren noch auf der Strecke begegnen könnten, antwortete Rossi mit einem breiten Lächeln auf den Lippen: «Ich werde auf ihn warten.»

Mit 45 Punkten und der WM-Führung im Gepäck verliess Red Bull KTM-Aki-Pilot Acosta Katar und reiste weiter nach Portugal. Er hofft, dass es so erfolgreich weitergeht. Das Fazit zu seinen ersten Rennen in der Motorrad-WM machen ihm jedenfalls Hoffnung: «Alles hat funktioniert und darüber bin ich glücklich.»

Doha-GP, Moto3-Ergebnis, 4. April:

1. Acosta, KTM, 38:22,430 min

2. Binder, Honda, + 0,039 sec

3. Antonelli, KTM, + 0,482

4. Migno, Honda, + 0,514

5. Toba, KTM, + 0,651

6. Guevara, GASGAS, + 0,708

7. Sasaki, KTM, + 1,805

8. Yamanaka, KTM, + 1,857

9. Masia, KTM, + 1,875

10. Fenati, Husqvarna, + 1,967

11. Dupasquier, KTM, + 1,994

12. Suzuki, Honda, + 2,234

13. Rodrigo, Honda, + 2,235

14. Kofler, KTM, + 2,249

15. Kunii, Honda, + 2,260

Moto3-WM Stand nach 2 von 19 Grand Prix:

1. Acosta, 45 Punkte. 2. Binder, 36. 3. Masia, 32. 4. Antonelli, 26. 5. Guevara, 19. 6. Toba 18. 7. Rodrigo 14. 8. Garcia 13. 9. Migno 13. 10. Suzuki 12. 11. Fenati 11. 12. Duspasquier 11. 13. Yamanaka 10. 14. Sasaki 9. 15. Tatay 4. 16. Salac 3. 17. Kofler 3.

Konstrukteurs-WM

1. KTM 50. 2. Honda 36. 3. GASGAS 23. 4. Husqvarna 11.

Team-WM

1. Red Bull KTM Ajo 77. 2. Petronas Sprinta Racing 36. 3. GASGAS Gaviota Aspar 32. 4. Avintia Esponsorama 30. 5. CIP Green Power 21. 6. CarXpert PrüstelGP 21. 7. Rivacold Snipers 16. 8. Indonesian Racing Gresini 14. 9. SIC 58 Squadra Corse 12. 10. Sterilgarda Max Racing 11. 11. Red Bull KTM Tech3, 9. 10. Honda Team Asia 1.