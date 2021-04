Aki Ajo (KTM): «Die Moto3-WM ist wie ein Krieg»

Red Bull KTM-Ajo hat mit den vier Piloten in Doha in 2 Klassen sechs von acht Podestplätzen eingeheimst und mit Acosta, Gardner und Fernandez drei der vier Fahrer in der WM in den Top-3. Teamchef Aki Ajo zieht Bilanz.

Teambesitzer und Weltmeister-Macher Aki Ajo gab sich im Interview mit SPEEDWEEK.com vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar sehr zurückhaltend. Trotz vielversprechender Testergebnisse wollte er keine kühnen Prognosen abgeben. WM-Punkte werden erst in den Rennen verteilt, meinte er, und versuchte die Favoritenrolle in den Klassen Moto3 und Moto2 auf andere Fahrer abzuladen.

Aber jetzt hat das Red Bull KTM Ajo-Team in der Moto3-WM mit Jaume Masia und Pedro Acosta die ersten beiden Moto3-Rennen gewonnen, beim Katar-GP am 28. März gab es sogar einen Doppelsieg. Und in der Moto2-Klasse gelangen Remy Gardner zwei zweite Plätze, außerdem schaffte Moto2-Rookie Rául Fernandez beim zweiten Rennen, dem «Tissot Grand Prix of Doha» am 4. April Platz 3. Deshalb hält sich das Ajo-Duo in der Moto2-WM-Tabelle auf den Rängen 2 und 3. Es hat also von acht maximal möglichen Podestplätzen bisher sechs ergattert und zwei von vier möglichen Siegen errungen. Und Ajo führt die Team-WM in beiden Klassen an!

«Wir haben in beiden Klassen einen erfahrenen Piloten, also Jaume Masia und Remy Gardner, dazu haben wir in jeder Klasse einen schnellen Rookie», hält Aki Ajo nach dem starken Saisonbeginn fest. «Mir gefällt diese Kombination sehr gut. Sie ist auch angenehm für die Harmonie in der Box und ermöglicht ein gutes Teamwork. Das steigert die Motivation für die bevorstehenden Rennen.»

Pedro Acosta (16) hat im Vorjahr den Red Bull Rookies-Cup dominiert und vor einer Woche in Doha gleich bei seinem zweiten Moto3-WM-Lauf erstmals gewonnen – noch dazu aus der Boxengasse! «Pedro war unglaublich», zeigte sich der sonst so zurückhaltende Aki Ajo begeistert.

Ajo hat schon viele Talente aus dem Rookies-Cup in die WM geführt, von Danny Kent über Arthur Sissis bis zu Oliveira, Brad Binder, Hanika, Bendsneyder bis zu den Öncü-Zwillingen. Ist Acosta der beste aller bisherigen Rookies?

«Das könnte sein. Vor der Saison habe ich gesagt, wir müssen die Rennen abwarten, das galt auch für Rául Fernandez. Jetzt haben wir eindrucksvolle Rennen gesehen. Aber Rául hat im Vorjahr länger gebraucht, bis er seine Performance in den Rennen umgesetzt hat, dann hat er im Herbst zwei Moto3-WM-Rennen gewonnen. Die Moto3-WM ist wie ein Krieg. Du musst in dieser Serie ein verrückter Krieger und Kämpfer sein. Gleichzeitig musst du die Ruhe bewahren, damit du in den letzten Rennrunden die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Was Pedro betrifft, wir werden sehen. Bisher hat er besser abgeschnitten als andere Rookies, die wir in der Vergangenheit im Team hatten.»

Im Vorjahr gewann Acosta die ersten sechs Rennen im Rookies-Cup überlegen. nachher wurde er etwas hochnäsig – und gewann bei den nächsten sechs Rennen nicht mehr. Könnte ihm diese Euphorie auch jetzt einen Strich durch die Rechnung machen? Könnte es passieren, dass er sich zu überlegen fühlt?

Ajo: «Im Moment sehe ich keine Anzeichen. Aber man weiß nie, wir sind alle Menschen. Sein Stil ist ein bisschen ‘old style‘, er fokussiert sich nicht zu stark auf andere Dinge. Es sieht so aus, als konzentriere er sich total auf den Rennsport. In dieser ‚High Level‘-Meisterschaft ist es sehr wichtig, dass man sich auf die wichtigen Dinge fokussiert.»

Doha-GP, Moto3-Ergebnis, 4. April:

1. Acosta, KTM, 38:22,430 min

2. Binder, Honda, + 0,039 sec

3. Antonelli, KTM, + 0,482

4. Migno, Honda, + 0,514

5. Toba, KTM, + 0,651

6. Guevara, GASGAS, + 0,708

7. Sasaki, KTM, + 1,805

8. Yamanaka, KTM, + 1,857

9. Masia, KTM, + 1,875

10. Fenati, Husqvarna, + 1,967

11. Dupasquier, KTM, + 1,994

12. Suzuki, Honda, + 2,234

13. Rodrigo, Honda, + 2,235

14. Kofler, KTM, + 2,249

15. Kunii, Honda, + 2,260

Moto3-WM Stand nach 2 von 19 Grand Prix:

1. Acosta, 45 Punkte. 2. Binder, 36. 3. Masia, 32. 4. Antonelli, 26. 5. Guevara, 19. 6. Toba 18. 7. Rodrigo 14. 8. Garcia 13. 9. Migno 13. 10. Suzuki 12. 11. Fenati 11. 12. Duspasquier 11. 13. Yamanaka 10. 14. Sasaki 9. 15. Tatay 4. 16. Salac 3. 17. Kofler 3.

Konstrukteurs-WM

1. KTM 50. 2. Honda 36. 3. GASGAS 23. 4. Husqvarna 11.

Team-WM

1. Red Bull KTM Ajo 77. 2. Petronas Sprinta Racing 36. 3. GASGAS Gaviota Aspar 32. 4. Avintia Esponsorama 30. 5. CIP Green Power 21. 6. CarXpert PrüstelGP 21. 7. Rivacold Snipers 16. 8. Indonesian Racing Gresini 14. 9. SIC 58 Squadra Corse 12. 10. Sterilgarda Max Racing 11. 11. Red Bull KTM Tech3, 9. 10. Honda Team Asia 1.

Doha-GP, Moto2-Ergebnis, 4. April:

1. Lowes, Kalex, 39:52,702 min

2. Gardner, Kalex, + 0,190 sec

3. Raúl Fernández, Kalex, + 3,371

4. Bezzecchi, Kalex, + 6,789

5. Ogura, Kalex, + 16,640

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 16,887

7. Vietti, Kalex, + 17,254

8. Manzi, Kalex, + 17,283

9. Vierge, Kalex, + 17,515

10. Di Giannantonio, Kalex, + 18,167

11. Arbolino, Kalex, + 18,180

12. Bendsneyder, Kalex, + 20,696

13. Navarro, Boscoscuro, + 22,016

14. Dalla Porta, Kalex, + 22,043

15. Arenas, Boscoscuro, + 26,266

Moto2-WM Stand nach 2 von 19 Grand Prix:

1. Lowes 50 Punkte. 2. Gardner 40. 3. Raul Fernandez 27. 4. Bezzecchi 26. 5. Di Giannantonio 22. 6. Vietti 13. 7. Augusto Fernandez 12. 8. Ogura 11. 9. Bendsneyder 11. 10. Roberts 10. 11. Dixon 9. 12. Navarro 9. 13. Manzi 8. 14. Schrötter, 8. 15. Vierge 7. – Ferner: 21. Lüthi, 1.

Marken-WM

1. Kalex 50. 2. Boscoscuro 9.

Team-WM

1. Red Bull KTM Ajo 67. 2. Elf Marc VDS Racing Ream 62. 3. Sky Racing Team VR46, 39. 4. Federal Oil Gresini 22. 5. Petronas Sprinta Racing 16. 6. Liqui Moly Intact GP 13. 7. Italtrans Racing Team 12. 8. Pertamina Mandalika SAG Team 12. 9. Idemitsu Honda Team Asia 11. 10. MB Conveyors Speed up. 12. American Racing 5. 13. Solunion Aspar Team 4.