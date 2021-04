Sündenböcke McPhee & Alcoba: Offiziell versöhnt

Nach dem Zusammenstoss beim Doha-GP gingen John McPhee und Jeremy Alcoba mit den Fäusten aufeinander los. Deshalb bekamen sie einen «pit lane penalty». Aber sie vertragen sich wieder.

Beim «Tissot Grand Prix of Doha» kam es am 4. April in Turn 1 im Moto3-WM-Lauf zu dramatischen Szenen. Jeremy Alcoba stürzte nach einem Highsider, sein Motorrad traf John McPhee aus dem Petronas-Sprinta-Honda-Team auf dem Kopf, der bedauernswerte Schotte stürzte ebenfalls.

Im benachbarten Kiesbett kam es danach zu Handgreiflichkeiten, denn der enttäuschte Brite wechselte kurzfristig die Sportart und betötigte sich als Freistilringer. Der Petronas-Honda-Pilot (Sieg in Misano 2020) war schon beim Katar-GP am 28. März 2021 von einem Gegner unschuldig abgeräumt worden. Der WM-Siebte des Vorjahres und Titelanwärter steht jetzt nach zwei Grand Prix mit null Punkten in der Tabelle, während sein Teamkollege Darryn Binder mit nur neun Punkten Rückstand auf Leader Pedro Acosta (45 Punkte) auf dem zweiten WM-Rang liegt.

Beim «Grande Prémio 888 de Portugal» wird McPhee wohl auch kein Spitzenergebnis zustande bringen, denn er muss nach der egebnislosen Schlägerei (der kleine John war in punkto Reichweite stark unterlegen) aus der Boxengasse starten, und zwar zehn Sekunden nach dem Erlöschen des Grünlichts am Grid bei Start/Ziel. Kontrahent Alcoba (Indonesian Racing Gresini Honda Moto3) muss bei seinem «pit lane penalty» nur fünf Sekunden warten.

Immerhin haben McPhee und Alcoba zumindest offiziell das Kriegsbeil begraben. Zumindest posierten sie gestern in Portimão zur großen Versöhnungsgeste (mit Abstand und Maske) für die Fotografen.