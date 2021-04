MiniGP-Serie: Sieben Cups mit «Road to MotoGP»-Status

In Italien geht es schon am 25. April los

Motorrad-Weltverband FIM und WM-Promoter Dorna Sports S.L. bestätigten die ersten sieben lokalen Rennserien unter dem Dach der «FIM MiniGP World Series». Deutschland ist aktuell nicht dabei.

Ende Januar präsentierten FIM und Dorna eine neue Plattform im «Road to MotoGP»-Programm, die «FIM MiniGP World Series» für den 10- bis 14-jährigen Nachwuchs: Man wolle alle MiniGP-Serien rund um den Globus unter einem Schirm vereinen und eine einheitliche Plattform für junge Fahrer schaffen, damit sie den Weg in Richtung MotoGP einschlagen können.

Das Konzept dahinter: Die nationalen Verbände sollten sich als Organisatoren der Initiative anschließen. Ein einheitliches Regelwerk aus technischer und sportlicher Sicht sorgt für einen gemeinsamen Wettkampfstandard (Ohvale GP-0 160-Bikes, Pirelli-Einheitsreifen usw.). Am Ende der Saison werden die lokalen Gesamtsieger zum «World Final» geladen, das in der Woche vor dem MotoGP-Saisonfinale stattfinden wird. Der Sieger des Finals sichert sich dann einen der begehrten Plätze in einer der nächsten Stufen der «Road to MotoGP»-Programme (je nach Alter und Land).

Nun stehen die ersten sieben Serien fest, die in das Programm aufgenommen wurden:

Die «FIM MiniGP France Series» in Frankreich startet Ende Mai.

In Italien bekam die am Wochenende beginnende CIV-Junior-Meisterschaft den Status «FIM MiniGP Italy Series».

Die «FIM MiniGP Malaysia Series» startet im Juni in Sepang, 15 Fahrer sind bereits gemeldet.

Die «FIM MiniGP Netherlands Series» beginnt Ende Mai in Veldhoven. Assen, Lelystad und Spa-Francorchamps stehen ebenfalls im Kalender.

In Nordamerika geht es im Juni los, der «FIM MiniGP North America Series» ist offen für alle aus der entsprechenden Continental Union.

In Spanien stehen schon mehr als 20 Fahrer in den Startlöchern. Den Anfang macht der Circuito Internacional Kotarr in Burgos am 5. und 6. Juni.

In Großbritannien wird die «FIM MiniGP UK Series» Ende Juli starten.

Weitere Föderationen haben sich mit ihrer Serie für den «Road to MotoGP»-Status beworben, teilten FIM und Dorna mit. Weitere Cups werden noch im April bestätigt und bekanntgegeben werden.