Rekordmann Pedro Acosta gewinnt auch in Portimao

In der letzten Runde setzte sich Acosta vor Verfolger Dennis Foggia

Pedro Acosta überragte einmal mehr in der Moto3-Klasse

Pedro Acosta hat mit seinem zweiten Saisonsieg die WM-Führung in der Moto3-Klasse ausgebaut. Der 16-jährige Spanier wartete bis zur Schlussrunde, ehe er den entscheidenden Angriff setzte und in Portugal triumphierte.

Pedro Acosta bleibt der Shootingstar der Moto3-Klasse. Durch den Sieg in Portugal ist er der jüngste Fahrer, der in den ersten drei WM-Rennen auf dem Podest stand. Gleichzeitig baut der Red Bull KTM Ajo-Fahrer seine WM-Führung aus. «Das war ein schwieriges Wochenende, aber ein super Rennen. Ich wollte Spaß haben und genau das hatte ich», sagte der 16-Jährige. Hinter ihm landeten Dennis Foggia, der das Rennen lange Zeit anführte, und Andrea Migno.

Infos vor dem Start: Pole-Setter Migno startet zum zweiten Mal in seiner Karriere vom ersten Platz. Zuletzt gelang ihm dies in Valencia vor zwei Jahren. Damals schaffte er es auch auf das Podest. Ein gutes Omen: Im Vorjahr gewann in Portugal Raul Fernandez ebenfalls vom ersten Startplatz aus. Die äußeren Bedingungen: Die Lufttemperatur beträgt knapp 24 Grad und der Asphalt 35,5 Grad.

Vor dem Start: Deniz Öncü (plus Fünf-Sekunden-Strafe) und Darryn Binder müssen ebenso aus der Boxengasse starten, wie auch John McPhee und Jeremy Alcoba. Die beiden Streithähne gerieten beim zweiten Lauf in Katar aneinander und lieferten sich eine Rauferei. Deswegen mussten sie auch fünf, beziehungsweise zehn Sekunden länger warten, ehe sie losfahren und das 21-Runden-Rennen in Angriff nehmen durften.

Start: Migno behauptet den ersten Platz. Dahinter folgen die beiden Fahrer von Leopard Racing. Xavier Artigas auf P2, Dennis Foggia auf dem dritten Rang. Maximilian Kofler startete von P19 und leistet sich einen Fehler in Kurve 1. Er fällt zurück. Sein Teamkollege Kaito Toba ist der Gewinner des Starts. Der Japaner macht fünf Ränge gut.

Runde 2: Artigas schnappt sich Migno, der sich jetzt im Leopard Racing-Sandwich befindet. Der WM-Führende Pedro Acosta ist Vierter. Alcoba, der aus der Box kam, dreht derweil die schnellste Rennrunde.

Runde 3: Artigas wird von Gabriel Rodrigo berührt und stürzt. Für ihn is es der dritte Crash im dritten Rennen. Der spanische Neuling versucht es noch einmal, stellt nach fünf Runden aber seine Honda ab und die Rennleitung schaut sich den Vorfall an. Der neue Führende heißt Pedro Acosta.

Runde 6: Foggia wieder auf P1. Dahinter Acosta und Sergio Garcia. Bedeutet: Drei Fabrikate auf den ersten drei Plätzen. Einen guten Auftritt zeigt Jason Dupasquier. Der Schweizer ist schon 16. Kofler, der im Vorfeld über das fehlende Vertrauen in sein Motorrad geklagt hatte, ist 21.

Runde 7: Schluss für Izan Guevara und Kaito Toba. Die beiden Piloten kollidieren in Kurve 3, dem langsamsten Knick des Algarve International Circuit. Toba fuhr Niccoló Antonelli auf und der GASGAS-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen.

Runde 8: Das Strafmaß für Gabriel Rodrigo ist da. Nach dem Crash mit Artigas muss Rodrigo eine Longlap-Penalty absolvieren. Vorne weiter Foggia. Dahinter komplettieren Acosta und Garcia das zwischenzeitliche Podium.

Runde 10: Jason Dupasquier führt als Elfter jetzt die Verfolgergruppe an. Der Zwischenfall zwischen Toba und Guevara, der mit kaputtem Motorrad noch weiterfährt, wird erst nach dem Rennen genauer angeschaut. Viel zu tun haben die Rennstewards. Sie sprechen zahlreiche Track-Limit-Warnungen aus. Unter anderem erhält Lorenzo Fellon nach Rennende eine Drei-Sekunden-Strafe.

Runde 12: Die Fahrer fahren dicht hintereinander her. Große Veränderungen gibt es aber nicht. Man scheint sich für den Schlussangriff zu rüsten.

Runde 13: Gabriel Rodrigo pflügt durchs Feld. Er ist mit einer weiteren schnellsten Rennrunde (1:47,610 min) bereits Zehnter. An der Spitze arbeitet sich Jaume Masia auf P3 nach vorn. Dahinter folgt Ayumu Sasaki.

Runde 15: Die Gruppen werden kleiner: Hinter Foggia, Acosta, Masia, Migno, Sasaki und Garcia klafft eine kleine Lücke. Es folgt dahinter bereits Rodrigo. Tatsuki Suzuki und Adrian Fernandez müssen nach einer Kollision aufgeben. Der Japaner ist dabei schuldlos.

Runde 17: Inzwischen ist die Führungsgruppe wieder größer. Sie umfasst neun Fahrer. Übrigens: Nur die beiden Red Bull KTM Ajo-Piloten Masia und Acosta sind mit der Medium-Mischung von Dunlop unterwegs.

Runde 18: Vor Kurve 1 wird es chaotisch. Acosta versucht es über die Außenbahn, kann die Linie aber nicht halten. Nutznießer ist kurzzeitig Migno. Rasch übernimmt aber wieder Foggia die Spitzenposition. Acosta, Garcia, Migno und Masia befinden sich in Lauerstellung.

Runde 20: Neun Fahrer haben noch Hoffnungen auf den Sieg. Sie trennen nur 1,3 sec. Foggia geht aber als Führender in die Schlussrunde.

Runde 21: Masia kämpft sich vor auf P3, doch wenige Kurven später stürzt er. Er steigt noch einmal auf und kann auf P9 das Rennen wieder aufnehmen. Auch Garcia mit einem Wackler. Im letzten Sektor schnappt sich Acosta Foggia, den er sich zurechtgelegt hat. Der Abstand zwischen den beiden Fahrern beim Überfahren der Ziellinie: 0,051 sec. Migno wird Dritter.

Moto3, Rennergebnis, 18. April

1. Pedro Acosta, KTM

2. Dennis Foggia, Honda, + 0,051 sec

3. Andrea Migno, Honda, + 0,584

4. Ayumu Sasaki, KTM, + 0,615

5. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,675

6. Niccoló Antonelli, KTM, + 0,729

7. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,773

8. Sergio Garcia, GASGAS, + 1,245

9. Jaume Masia, KTM, + 12,487

10. Ryusei Yamanaka, KTM, + 12,508

11. Stefano Nepa, KTM, + 12,541

12. Jason Dupasquier, KTM, 12,593

13. Filip Salac, Honda, + 12,833

14. Jeremy Alcoba, Honda, + 13,743

15. Deniz Öncü, KTM, +13,788



Ferner:

21. Maximilian Kofler, KTM, + 33,410

Moto3-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Acosta 70 Punkte, 2. Masia 39, 3. Binder 36, 4. Antonelli 36, 5. Migno 29, 6. Rodrigo 25, 7. Sasaki 22, 8. Garcia 21, 9. Foggia 20, 10 . Fenati 20, 11. Guevara 19, 12. Toba 18, 13. Yamanaka 16, 14. Dupasquier 15, 15. Suzuki 12, 16. Salac 6, 17. Nepa 5, 18. Tatay 4, 19. Kofler 3, 20. Alcoba 2, 21. Kunii 1, 22. Öncü 1.