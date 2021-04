Keine Punkte für Max Kofler (21.) beim Portugal GP

Zweimal konnte Maximilian Kofler bei den Moto3-Rennen in Katar punkten. Beim «Grande Prémio 888 de Portugal» konnte der österreichische CIP Green Power KTM-Pilot als 21. nicht an diese Leistungen anknüpfen.

Weil mit John McPhee, Jeremy Alcoba, Darryn Binder und Deniz Öncü gleich vier Fahrer bestraft wurden und aus der Boxenstraße starten mussten, rutschte Maximilian Kofler in der Startaufstellung an die 19. Stelle vor. Dementsprechend zuversichtlich präsentierte er sich vor dem Rennen beim Interview mit Servus TV.

Doch der 20-jährige Österreicher, der noch in Katar mit den Rängen 15 und 14 drei WM-Zähler einheimste, konnte nicht von der Vorreihung profitieren. Schon bei der Anfahrt auf die erste Kurve wurde Kofler neben die Rennstrecke gedrängt. Erst an vorletzter Stelle konnte er sich wieder in den Pulk einordnen.

Dem CIP Green Power KTM-Fahrer, der schon in den freien Trainingssitzungen auf der selektiven Rennstrecke im Süden Portugals auf keinen grünen Zweig kam, gelang es nicht, den Anschluss an die zweite Gruppe, die um die letzten WM-Punkte kämpfte, zu halten. Auch durch die zahlreichen Stürze konnte er nicht Profit schlagen.

«Das war natürlich nicht optimal, ich bin dann mit der Pace der Führenden nicht wirklich mitgekommen. Über das gesamte Wochenende fehlte mir einfach das einhundertprozentige Vertrauen in mein Motorrad», erklärte der enttäuschte Oberösterreicher aus Attnang-Puchheim.

Nach den Lichtblicken in der Wüste von Katar muss das Ergebnis in Portugal als herber Rückschlag verbucht werden. Als 21. hatte Kofler über 33 Sekunden Rückstand auf Pedro Acosta, der als Aufsteiger aus dem Red Bull Rookies Cup nach dem Doha-GP bereits zum zweiten Mal die Moto3-Elite düpieren konnte, auf den 15. Deniz Öncü fehlten ihm fast 20 Sekunden.

Moto3, Portimão, Rennergebnis, 18. April

1. Pedro Acosta, KTM, 38:01,773 min

2. Dennis Foggia, Honda, + 0,051 sec

3. Andrea Migno, Honda, + 0,584

4. Ayumu Sasaki, KTM, + 0,615

5. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,675

6. Niccoló Antonelli, KTM, + 0,729

7. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,773

8. Sergio Garcia, GASGAS, + 1,245

9. Jaume Masia, KTM, + 12,487

10. Ryusei Yamanaka, KTM, + 12,508

11. Stefano Nepa, KTM, + 12,541

12. Jason Dupasquier, KTM, 12,593

13. Filip Salac, Honda, + 12,833

14. Jeremy Alcoba, Honda, + 13,743

15. Deniz Öncü, KTM, +13,788

Ferner:

21. Maximilian Kofler, KTM, + 33,410

Moto3-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Acosta 70 Punkte, 2. Masia 39, 3. Binder 36, 4. Antonelli 36, 5. Migno 29, 6. Rodrigo 25, 7. Sasaki 22, 8. Garcia 21, 9. Foggia 20, 10. Fenati 20, 11. Guevara 19, 12. Toba 18, 13. Yamanaka 16, 14. Dupasquier 15, 15. Suzuki 12, 16. Salac 6, 17. Nepa 5, 18. Tatay 4, 19. Kofler 3, 20. Alcoba 2, 21. Kunii 1, 22. Öncü 1.

Marken-WM:

1. KTM 75. 2. Honda 56. 3. GASGAS 31. 4. Husqvarna 20.

Team-WM

1. Red Bull KTM Ajo 109. 2. Avintia Esponsorama 40. 3. GASGAS Valresa Aspar 40. 4. Petrians Sprinta 36. 5. Rivacold Snipers 35. 6. CarXpert PrüstelGP 31. 7. Indonesian Racing Gresini 27. 8. Red Bull KTM Tech3 23. 9. Green Power 21. 10. Leopard Racing 20. 11. Sterilgarda Max Racing 20. 12. SIC58 Squadra Corse 12. 13. BOE Owlride 5. 14. Honda Team Asia 1.