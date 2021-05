Jason Dupasquier (KTM/4.): «Ich muss ruhig bleiben»

Jason Dupasquier auf Erfolgskurs: Platz 4 am Freitag in Jerez

Der «Gran Premio Red Bull de España» begann für das CarExpert-PrüstelGP Team vielversprechend. Beide Fahrer beendeten den Trainings-Freitag in den Top-10, der Schweizer Jason Dupasquier glänzte mit Position 4.

Die Fahrer des CarExpert-PrüstelGP Teams bereiten der sächsischen Moto3-Mannschaft in dieser Saison bereits große Freude. Sowohl Ryusei Yamanaka als auch Jason Dupasquier konnten bislang in allen vier Rennen punkten, was insbesondere für Dupasquier erfreulich ist, da dieser in seiner Rookie-Saison 2020 punktelos geblieben war. Mit Platz 10 und 11 in Katar sowie Position 12 in Portimão sammelte der Schweizer bisher 15 WM-Zähler. Somit liegt er derzeit auf Gesamtrang 14 und damit einen Platz hinter Teamkollege Yamanaka.

Am Trainingsfreitag des «Gran Premio Red Bull de España» bestätigte der 19-Jährige mit Platz 4 in der kombinierten Zeitenliste einmal mehr seine ansteigende Formkurve. «Jerez ist eine Strecke, die ich sehr mag, ich habe hier ein gutes Gefühl für das Motorrad», strahle Dupasquier beim anschließenden Pressetermin.

Der KTM-Pilot umrundete den 4,423 km langen «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» in 1:46,07 min und war damit 0,421 sec langsamer als der Tagesschnellste Gabriel Rodrigo (Gresini Racing Team). Zum Vergleich, der Rundenrekord der Moto3-Klasse gelang 2020 dem Italiener Andrea Migno mit einer Zeit von 1:45,165 min.

Trotz seiner guten Ausgangslage, bleibt der Schweizer realistisch und benennt seine Aufgaben für Samstag: «Wir haben noch ein paar Dinge, die wir testen müssen. Ich weiß, worin ich mich verbessern muss, aber für den Moment ist meine Leistung sehr positiv einzuschätzen. Ich hoffe, dass wir am Samstag auf diese Weise weiterarbeiten und uns noch einmal verbessern können», betonte Dupasquier. Er ergänzte: «Ich muss jetzt ruhig bleiben und fokussiert für das Qualifying arbeiten.»

Moto3, Jerez, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Gabriel Rodrigo, Honda, 1:45,651 min

2. Niccolo Antonelli, KTM, + 0,256 sec

3. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,409

4. Jason Dupasquier, KTM, + 0,421

5. Darryn Binder, Honda, + 0,537

6. Ryusei Yamanaka, KTM, + 0,575

7. Andrea Migno, Honda, + 0,767

8. Pedro Acosta, KTM, + 0,800

9. Deniz Öncü, KTM, + 0,813

10. Jaume Masia, KTM, + 0,847

11. Ayumu Sasaki, KTM, + 0,877

12. Dennis Foggia, Honda, 0,944

13. Filip Salac, Honda, + 0,947

14. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,949

Ferner:

22. Maximilian Kofler, KTM, + 1,493