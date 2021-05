Leopard: Trister Saisonstart für Foggia und Artigas

Die erfolgreiche Serie des Leopard Racing Teams in der Moto3-WM droht zu reißen: Dennis Foggia liegt nach vier Grand Prix schon 75 Punkte zurück. Immerhin gab es für Xavier Artigas zuletzt ein erstes Erfolgserlebnis.

Das Leopard Racing Team des ehemaligen Maurers Flavio Becca, der in Luxemburg zum Immobilien-Tycoon aufstieg, hat die Moto3-Weltmeisterschaft 2015 mit Danny Kent, 2017 mit Joan Mir und 2019 mit Lorenzo Dalla Porta jeweils auf Honda gewonnen.

Dass sich diese Serie 2021 fortsetzt, darf nach einem enttäuschenden Saisonstart allerdings bezweifelt werden. Ein Blick auf den WM-Stand offenbart eine triste Situation für das Leopard Team, das im Vorjahr noch davon träumte, die MotoGP-Startplätze von Esponsorama Avintia zu übernehmen. Diese Pläne scheiterten bekanntlich.

Dennis Foggia hat als WM-13. nach vier Grand Prix bereits 75 Punkte Rückstand auf den bisher unantastbaren Rookie Pedro Acosta. Der zweite Leopard, Xavier Artigas, schrieb in Jerez am vergangenen Wochenende als Neunter zum ersten Mal in diesem Jahr an, mit den sieben Punkten liegt er aber nur auf WM-Rang 19. In der Team-Wertung findet sich Leopard Racing damit nur auf dem zehnten Platz wieder.

Zur Erinnerung: Der 17-jährige Artigas bestreitet seine erste volle WM-Saison, er stand 2019 in Valencia als Wildcard-Fahrer aber schon sensationell als Dritter auf dem Podest. Die Moto3-Junioren-WM schloss er für das Leopard Junior Team im Vorjahr auf dem zweiten Gesamtrang ab. Artigas übernahm dann für 2021 den Platz von Jaume Masia, im Vorjahr WM-Sechster und in dieser Saison für Red Bull KTM Ajo schon beim Saisonauftakt in Katar siegreich.

Die Titelhoffnung von Leopard Racing ruhten vor allem auf Dennis Foggia, der im Vorjahr in Brünn seinen ersten GP-Sieg einheimste. Seither stand der 20-Jährige drei weitere Male auf dem Podest. Saisonübergreifend fuhr Foggia in den vergangenen acht Rennen allerdings nur zweimal in die Top-10 und dann gleich auf das Podium – jeweils auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» in Portugal. Deshalb scherzte ein TV-Kommentator zuletzt schon, der Italiener hätte bei einer WM-Saison, die einzig und allein in Portimão ausgetragen wird, wohl die besten Titelchancen.

Ein weiteres Problem: Foggia lässt sich wie viele seiner Moto3-Kollegen immer wieder zum Bummeln verleiten. Dafür wurde er beim Doha-GP mit einem Start aus der Boxengasse bestraft.

Nach seinem zweiten Platz beim Portugal-GP verzeichnete Foggia in Jerez einen weiteren Nuller, den dritten der Saison nach einem Sturz und P17 in den zwei Katar-Rennen. Auch vor seinem Ausrutscher im Spanien-GP war er gar nicht in den Punkterängen zu finden, nachdem er nur von Startplatz 23 losgefahren war und einen Long-Lap-Penalty wegen des übertriebenen Langsamfahrens im Qualifying verbüßen musste.

Der Honda-Pilot klagte das gesamte Wochenende darüber, nicht «das richtige Feeling» gefunden zu haben. «Im Rennen wollte ich es dann erzwingen und bin gestürzt», lautete die kurze Analyse von Foggia. «Mit dem Team arbeiten wir jetzt auf das nächste Rennen hin. In Le Mans will ich versuchen, die Positionen zu erreichen, wo wir hingehören.»

Moto3-WM-Stand nach 4 von 19 Rennen:

1. Acosta 95 Punkte. 2. Antonelli 44. 3. Migno 42. 4. Fenati 40. 5. Masia 39. 6. Binder 36. 7. Sasaki 33. 8. Rodrigo 25. 9. Garcia 24. 10. Guevara 24. 11. Dupasquier 24. 12. Yamanaka 22. 13. Foggia 20. 14. Alcoba 18. 15. Toba 18. 16. Tatay 14. 17. Suzuki 12. 18. Salac 10. 19. Artigas 7. 20. Nepa 6. 21. Kunii 3. 22. Kofler 3. 23. Öncü 1.



Stand Marken-WM nach 4 Rennen:

1. KTM 100 Punkte. 2. Honda 72. 3. Husqvarna 40. 4. GASGAS 36.



Stand Team-WM nach 4 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 134 Punkte. 2. Avintia Esponsorama Moto3 58. 3. Rivacold Snipers Team 52. 4. Solunion GASGAS Aspar Team 48. 5. CarXpert PrüstelGP 46. 6. Indonesian Racing Gresini Moto3 43. 7. Sterilgarda Max Racing Team 40. 8. Petronas Sprinta Racing 36. 9. Red Bull KTM Tech 3 34. 10. Leopard Racing 27. 11. CIP Green Power 21. 12. SIC58 Squadra Corse 12. 13 BOE Owlride 6. 14. Honda Team Asia 3.