Filip Salac: Neunter GP-Podeststürmer aus Tschechien

Vor dem zweiten Platz von Filip Salac in Le Mans haben es acht Landsleute des 19-jährigen Tschechen aufs GP-Podest geschafft. Nun hat sich der Honda-Pilot aus dem Rivacold Snipers Team zu dieser illustren Gruppe gesellt.

Für den Sieg im Moto3-WM-Lauf von Le Mans hat es nicht ganz gereicht: Nach 22 Rennrunden kreuzte Filip Salac die Ziellinie mit 2,349 sec Rückstand auf Sieger Sergio Garcia die Ziellinie als Zweiter. Damit sicherte sich der Teenager aus Tschechien seinen ersten Podestplatz in der Motorrad-WM.

Der Honda-Pilot aus dem Rivacold Snipers Team gehört damit zu einer illustren Truppe, denn seit 1960 haben acht weitere GP-Piloten aus Tschechien den Sprung aufs Treppchen geschafft. Die meisten Podestplätze sicherte sich Frantisek Stastny, der stolze 21 Mal zur Top-3 gehörte, beim Frankreich-GP 1960 in Clermont-Ferrand stand er als Zweiter zum ersten Mal auf dem Podium.

«Franky» Stastny schaffte es fünf mal in der 500-ccm-Klasse in die Top-3, ganze 15 Rennen in der 350-ccm-Klasse beendete er auf dem Treppchen und einmal fuhr er in der 250-ccm-WM einen Podestplatz ein. Damit führt er die Liste der tschechischen GP-Podeststürmer mit grossem Vorsprung an. Dahinter folgen mit Lukas Pesek und Gustav Havel zwei Landsleute von Stastny, die je neun Mal vom GP-Podest strahlen durften. Ersterer fuhr die Top-3-Plätze allesamt in der 125-ccm-Klasse ein, Havel setzte sich jeweils neunmal in der 350-ccm-Klasse durch.

Jakub Kornfeil gehörte fünf Mal in der Moto3-Klasse zu den schnellsten Drei eines Grand Prix, je zwei Mal schafften es Bohumil Stasa (500 und 350 ccm) und Karel Abraham (Moto2) in die Top-3. Je einen Podestplatz eroberten Frantisek Bocek (350 ccm) und Stanislav Malina (350 ccm). Mit Salac stand nun zum 51. Mal seit 1960 ein Tscheche nach einem WM-Lauf auf dem Treppchen.

Moto3-Ergebnis, Le Mans (16. Mai):

1. Garcia, GASGAS, 42:21,172 min

2. Salac, Honda, + 2,349 sec

3. Rossi, KTM, + 5,589

4. McPhee, Honda, + 7,158

5. Sasaki, KTM, + 14,882

6. Fernandez, Husqvarna, + 27,279

7. Artigas, Honda, + 27,408

8. Acosta, KTM, + 29,880

9. Öncü, KTM, + 35,098

10. Fenati, Husqvarna, + 36,616

11. Migno, Honda, + 42,347

12. Yamanaka, KTM, + 42,739

13. Dupasquier, KTM, + 42,756

14. Guevara, GASGAS, + 50,891

15. Izdihar, Honda, + 52,753

16. Kofler, KTM, + 53,054

Moto3-WM-Stand nach 5 von 19 Rennen:

1. Acosta 103 Punkte. 2. Garcia 49. 3. Migno 47. 4. Fenati 46. 5. Antonelli 44. 6. Sasaki 44. 7. Masia 39. 8. Binder 36. 9. Salac 30. 10. Dupasquier 27. 11. Guevara 26. 12. Yamanaka 26. 13. Rodrigo 25. 14. Foggia 20. 15. Alcoba 18. 16. Toba 18. 17. Riccardo Rossi 16. 18. Artigas 16. 19. Tatay 14. 20. McPhee 13. 21. Suzuki 12. 22. Adrian Fernandez 10. 23. Deniz Öncü 8. 24. Nepa 6. 25. Kunii 3. 26. Kofler 3.

Stand Marken-WM nach 5 Rennen:

1. KTM 116 Punkte. 2. Honda 92. 3. GASGAS 61. 4. Husqvarna 50.

Stand Team-WM nach 5 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 142 Punkte. 2. Rivacold Snipers Team 77. 3. Gaviota GASGAS Aspar Team 75. 4. Avintia Esponsorama 58. 5. Sterilgarda Max Racing Team 56. 6. CarXpert PrüstelGP 53. 7. Red Bull KTM Tech3, 52. 8. Petronas Sprinta Racing 49. 9. Indonesian Racing Gresini 43. 10. Leopard Racing 36. 11. BOE Owlride 22. 12. CIP Green Power 21. 13. SIC58 Squadra Corse 12. 14. Honda Team Asia 4.