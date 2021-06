Assen: Acosta im Krankenhaus, Moto3-Pole für Alcoba

Erstmals in seiner WM-Karriere sicherte sich Gresini-Honda-Pilot Jeremy Alcoba die Pole-Position. WM-Leader Pedro Acosta war im Moto3-Qualifying genauso wie Riccardo Rossi und Stefano Nepa nicht dabei.

Nach dem schweren Crash am Ende des FP3 fehlte im Moto3-Qualifying neben den zwei BOE-Fahrern Riccardo Rossi und Stefano Nepa auch Red Bull-KTM-Ajo-Star Pedro Acosta. Sie waren nach bangen Sekunden zwar wieder auf eigenen Beinen gestanden, wurden anschließend aber zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Während des Qualifyings wurde vermeldet: WM-Leader Acosta erlitt eine Verletzung im oberen Rückenbereich, daher wurde er für den heutigen Samstag für «unfit» erklärt. MotoGP-Reporter Simon Crafar erfuhr im Gespräch mit Teamchef Aki Ajo, dass sich Pedro okay fühle. Man warte noch auf das Ergebnis einiger Scans und hoffe auf die Freigabe der Ärzte für den Renntag.

Im Q1 flog dann Snipers-Neuzugang Alberto Surra früh per Highsider ab. Das VR46-Talent blieb unverletzt, er konnte aber keine Rundenzeit mehr setzen, weil seine Honda Schaden genommen hatte. Die letzten vier Q2-Tickets sicherten sich dagegen Jaume Masia, Xavier Artigas, Lorenzo Fellon und Izan Guevara.

Nach den ersten fliegenden Runden in der entscheidenden zweiten Qualifying-Session lag Petronas-Routinier John McPhee in 1:42,043 min vor Rodrigo und Garcia in Front. Im nächsten Umlauf übernahm Avintia-KTM-Pilot Niccolò Antonelli mit einer 1:41,898 min vorläufig Platz 1. Gresini-Honda-Pilot Gabriel Rodrigo glänzte unterdessen in Kurve 15 mit einem beeindruckenden «Save».

Dann wechselten sich Kaito Toba (CIP-KTM) und Jeremy Alcoba (Gresini-Honda) an der Spitze ab. Die 1:41,808 min des Spaniers war nur 0,081 sec schneller als die persönliche Bestzeit des Japaners.

Als nur noch zwei Minuten auf der Uhr standen, schnappte sich GASGAS-Pilot Sergio Garcia vorläufig die Pole-Position. Fenati und Rodrigo waren danach aber noch mit roten Sektoren unterwegs – und Fenati setzte sich mit einer 1:41,406 min an die Spitze des Klassements.

Im letzten Versuch vermieste Alcoba dem Max Racing Team aber noch das Geburtstagsgeschenk für Max Biaggi, der heute 50 wird: Der Gresini-Fahrer knackte direkt hinter Foggia den All-Time-Lap-Record der Moto3-Klasse auf dem 4,5 km langen «TT Circuit Assen» und steht erstmals in seiner WM-Karriere auf Pole.

Zur Erinnerung: Startplatz 2 klingt für Fenati zwar nach einer guten Ausgangslage, er muss wegen «unverantwortlichem Verhalten» im FP1 aber genauso wie sein Teamkollege Adrian Fernandez im Assen-GP einen doppelten Long-Lap-Penalty absolvieren.

Moto3-Ergebnis, Assen, Q2 (26. Juni):

1. Alcoba, Honda, 1:41,194 min

2. Fenati, Husqvarna, + 0,212 sec

3. Foggia, Honda, + 0,278

4. Garcia, GASGAS, + 0,279

5. Toba, KTM, + 0,285

6. Rodrigo, Honda, + 0,340

7. Antonelli, KTM, + 0,473

8. Binder, Honda, + 0,561

9. Artigas, Honda, + 0,684

10. Masia, KTM, + 0,809

11. McPhee, Honda, + 0,849

12. Suzuki, Honda, + 0,862

13. Guevara, GASGAS, + 1,000

14. Fellon, Honda, + 1,194

15. Öncü, KTM, + 1,198

16. Bartolini, KTM, + 1,332

17. Migno, Honda, + 1,345



Ohne Zeit:

Acosta, KTM

Moto3-Ergebnis, Assen, Q1:

1. Masia, KTM, 1:41,932 min

2. Artigas, Honda, + 0,108 sec

3. Fellon, Honda, + 0,922

4. Guevara, GASGAS, + 0,963

5. Kelso, KTM, + 1,009

6. Kunii, Honda, + 1,079

7. Fernandez, Husqvarna, + 1,230

8. Yamanaka, KTM, + 1,254

9. Matsuyama, Honda, + 1,326

10. Izdihar, Honda, + 2,388



Ohne Zeit:

Rossi, KTM

Surra, Honda

Nepa, KTM