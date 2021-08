Silverstone: Start-Ziel-Sieg für Fenati (Husqvarna)

Romano Fenati krönte ein perfektes Silverstone-Wochenende mit dem Sieg im Rennen, Italien nahm das gesamte Moto3-Podest ein. Pedro Acosta reichte Rang 11, um seine WM-Führung auszubauen.

Auf dem 5,9 km langen Silverstone Circuit dominierte Romano Fenati an diesem Wochenende Session für Session: Im FP3 schraubte er seinen eigenen All-Time-Lap-Record auf eine 2:10,619 min nach unten, am Samstagnachmittag schnappte sich der Husqvarna-Pilot aus dem Max Racing Team nach dem Österreich-GP seine zweite Pole-Position in Folge. Im Rennen vollendete er das perfekte Wochenende.

Während Gabriel Rodrigo auf der Gresini-Honda und Riccardo Rossi auf der BOE-KTM beim Britischen Grand Prix 2021 die erste Reihe komplettierten, fuhren die Top-2 der WM-Tabelle, Red Bull-KTM-Ajo-Ass Pedro Acosta und GASGAS-Werksfahrer Sergio Garcia, nur von den Startplätzen 22 und 24 los. Sie kamen zwar früh in die Punkteränge nach vorne, in einer umkämpften Gruppe reichte es am Ende aber nur bei Acosta für WM-Zähler.

Der Österreicher Maximilian Kofler (CIP-KTM) stand als 27. schon in der Startaufstellung ganz hinten, auch im 17-Runden-Rennen gelang ihm keine Aufholjagd.

So lief das Moto3-Rennen von Silverstone

Start: Fenati geht in Kurve 1 in Führung, dahinter reihen sich Rodrigo und Rossi ein, aber Antonelli schiebt sich schnell bis auf Platz 2 nach vorne. Auch Migno schnappt sich Rossi. Sergio Garcia und WM-Leader Acosta sind am Ende der ersten Runde schon in den Punkterängen angekommen.



2. Runde: Fenati, Antonelli und Migno fahren weg, Rossi kämpft um den Anschluss. Die Gruppe dahinter muss eine Lücke von 0,6 sec auf den vierten Italiener an der Spitze schließen. Acosta schiebt sich an Garcia vorbei, es kommt im Kampf um Platz 11 zum Kontakt.



3. Runde: Garcia und Acosta bekämpfen sich weiter. Vorne hängt Rossi schon mehr als eine Sekunde auf die Top-3 zurück.



4. Runde: Fenati kann Antonelli und Migno noch nicht abschütteln. Darryn Binder schnappt sich Rossi und ist neuer Vierter, auch Foggia geht vorbei – Migno (3.). fährt aber eineinhalb Sekunden vor den Verfolgern. Kaito Toba stürzt in Kurve 11.



5. Runde: Fenati hat an der Spitze erstmals etwa drei Zehntel Luft, aber Antonelli schiebt sich in den letzten zwei Sektoren wieder näher. Migno hat als Dritter 0,6 sec Rückstand.



6. Runde: Migno scheidet aus dem Kampf an der Spitze aus, ein technisches Problem an seiner Snipers-Honda zwingt ihn zur Aufgabe.



7. Runde: Fenati und Antonelli, der sein Comeback nach der Handverletzung gibt, bilden dadurch das Spitzenduo. Dann klafft eine Drei-Sekunden-Lücke auf die Gruppe um Foggia, Guevara, Binder, Masia, Suzuki und Öncü. Rossi verliert als Neunter den Anschluss. Acosta und Garcia kämpfen um Rang 10, sie trennen aber schon rund vier Sekunden von den Vorderleuten.



8. Runde: Garcia und Acosta verlieren einige Plätze an Tatay, Salac und McPhee. Kofler liegt nur auf Platz 24.



9. Runde: An der Spitze bleibt Antonelli bis auf 0,2 sec dran an Fenati.



10. Runde: Und Antonelli schiebt sich ganz ran, er hängt am Hinterrad der Husqvarna.



11. Runde: Die Verfolgergruppe wird kleiner, um Rang 3 kämpfen sieben Runden vor Schluss noch Foggia, Guevara, Binder, Suzuki und Masia.



12. Runde: Acosta und Garcia kämpfen in einer zehnköpfigen Gruppe um den zehnten Rang, mehr ist für die Top-2 der WM nicht mehr zu holen.



13. Runde: Fünf Runden vor Schluss holt Fenati im ersten Sektor ein paar Zehntel heraus, aber das Spiel wiederholt sich – Antonelli ist am Ende der Runde wieder bis auf 0,2 sec dran.



14. Runde: Antonelli bleibt am Führenden dran. Im Kampf um Rang 3 verteidigt sich 2,8 sec dahinter Foggia bisher erfolgreich gegen Guevara. Binder, Masia und Suzuki müssen abreißen lassen.



15. Runde: Drei Runden vor Schluss fällt Acosta aus den Punkterängen, die aber in der umkämpften Gruppe in Reichweite bleiben.



16. Runde: Fenati bricht den Widerstand von Antonelli und baut seinen Vorsprung erstmals auf mehr als eine Sekunde aus. Foggia, im Gegensatz zur Spitze mit hartem Hinterreifen und mit Guevara im Schlepptau, liegt nur noch 1,5 sec hinter Antonelli.



Letzte Runde: Fenati fährt ungefährdet dem Sieg entgegen und krönt ein perfektes Wochenende. Guevara geht kurzzeitig an Foggia vorbei, der aber kontert. Antonellis zweiter Platz ist durch den Zweikampf um Rang 3 nicht mehr in Gefahr.



Weiter hinten kämpft sich Acosta bis auf Rang 11 nach vorne, Garcia dagegen bleibt am Ende als 16. ohne Punkte! Kofler kreuzt die Ziellinie als 25. und Letzter.

Moto3-Ergebnis, Silverstone (29. August)

1. Fenati, Husqvarna, 17 Runden in 37:26,974 min

2. Antonelli, KTM, + 1,679 sec

3. Foggia, Honda, + 2,107

4. Guevara, GASGAS, + 2,154

5. Suzuki, Honda, + 7,475

6. Masia, KTM, + 7,541

7. Binder, Honda, + 7,559

8. Öncü, KTM, + 14,523

9. Rossi, KTM, + 14,541

10. Tatay, KTM, + 20,503

11. Acosta, KTM, + 21,898

12. McPhee*, Honda, + 21,859

13. Sasaki, KTM, + 22,028

14. Salac, KTM, + 22,107

15. Rodrigo, Honda, + 22,157

16. Garcia, GASGAS, +22,444



Ferner:

25. Kofler, KTM, + 52,858 sec



*ein Platz nach hinten versetzt («track limits» in der letzten Runde)



Stand Fahrer-WM (nach 12 von 18 Rennen):

1. Acosta 201 Punkte. 2. Garcia 155. 3. Fenati 132. 4. Foggia 118. 5. Masia 105. 6. D. Binder 95. 7. Antonelli 87. 8. Sasaki 71. 9. Toba 62. 10. Alcoba 60. 11. Rodrigo 60. 12. Guevara 59. 13. Migno 58. 14. Sasaki 54. 15. Öncü 53. 16. McPhee 53. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 37. 19. Artigas 30. 20. Dupasquier 27. 21. R. Rossi 23. 22. Nepa 22. 23. Tatay 20. 24. A. Fernandez 16. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Izdihar 8. 29. Holgado 1.



Marken-WM:

1. KTM 255 Punkte. 2. Honda 220. 3. GASGAS 180. 4. Husqvarna 136.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 306 Punkte. 2. Valresa GASGAS Aspar Team 214. 3. Leopard Racing 148. 4. Sterilgarda Max Racing Team 158. 5. Petronas Sprinta Racing 148. 6. Red Bull KTM Tech3 124. 7. Indonesian Racing Gresini 120. 8. Avintia Esponsorama Moto3 114. 9. Rivacold Snipers Team 93. 10. CarXpert PrüstelGP 75. 11. CIP Green Power 73. 12. SIC58 Squadra Corse 54. 13. BOE Owlride 45. 14. Honda Team Asia 18.