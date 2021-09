Max Kofler (19.): «Schritt in die richtige Richtung» 12.09.2021 - 14:38 Von Mario Furli

© Fitti Weisse Maximilian Kofler im Moto3-Rennen von Aragón

In Silverstone landete Maximilian Kofler vor zwei Wochen noch am Ende des Moto3-Feldes, in Aragón lief es für den österreichischen KTM-Pilot zwar besser, die Punkteränge verpasste er trotzdem.