Deniz Öncü (21.): «Glücklich, am Rennen teilzunehmen»

Nach seinem Horrorsturz im FP3 bekam Deniz Öncü am Sonntag von den Rennärzten in Misano grünes Licht. Angeschlagen beendete er das Rennen auf Position 21. Red Bull-KTM-Tech3-Kollege Ayumu Sasaki wurde Zehnter.

Der Zweitplatzierte aus Aragón, Deniz Öncü, flog am Samstag im dritten freien Training der Moto3-Klasse in Misano in Kurve 16 heftig per Highsider ab. Der 18-Jährige musste auf der Strecke behandelt werden und wurde anschließend ins Medical Center gebracht. Glücklicherweise gab es kurze Zeit darauf Entwarnung, der Fahrer des Red Bull-KTM-Tech3-Teams hatte sich nicht schlimmer verletzt. Ein medizinischer Check am Sonntagmorgen sollte darüber entscheiden, ob er am Rennen teilnehmen darf.

«Ich hatte Schmerzen im Nacken, meinem linken Ellbogen und am Knöchel. Aber ich wurde für fit erklärt und durfte das Rennen fahren», freute sich Öncü, nachdem er die Startfreigabe erhalten hatte. Da er am Qualifying nicht teilnehmen konnte, startete der KTM-Pilot von Position 26 ins Rennen. Vier Runden vor Schluss war er bereits auf dem 16. Rang angekommen, jedoch warf den Türken eine Long-Lap-Strafe zurück auf Platz 21, auf dem er das Rennen schließlich beendete.

«Bis zu Runde 15 hatte ich eine gute Pace. Aber dann machte ich einige Fehler und kam ein paar Mal aufs Grüne. Ich wollte das Rennen nur noch beenden. Es ist dennoch positiv, dass ich nach dem schweren Sturz direkt wieder schnell fahren konnte», fasste der WM-Elfte sein Rennen zusammen.

Stallkamerad Ayumu Sasaki verlor früh den Anschluss an die Spitze und kämpfte anschließend in der Verfolgergruppe gegen Tabellenführer Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). Nach 23 Runden überquerte der Japaner die Ziellinie als Zehnter. Für Sasaki war es nach einem 13. Platz in Silverstone und zwei Stürzen in Katar und Österreich die schlechteste Platzierung der Saison. «Es war kein perfektes Rennen», bestätigte der KTM-Pilot, der im nächsten Jahr ins Max Racing Team wechseln wird.

«Die Pace war von Beginn an sehr hoch. Ich habe versucht, den Führenden zu folgen, aber da ich in den ersten drei Runden nicht gut zurechtkam, fand ich mich in der Verfolgergruppe wieder. In der letzten Runde lag ich auf Position 8. Leider verlor ich diesen Platz nach einer Berührung mit einem anderen Fahrer, weshalb ich Zehnter wurde. Ich bin enttäuscht, da mein Gefühl für das Motorrad wirklich gut war», ärgerte sich der 20-Jährige.

Moto3-Ergebnis, Misano (19. September)

1. Foggia, Honda, 23 Runden in 39:17,002 min

2. Antonelli, Honda, + 0,565 sec

3. Migno, Honda, + 0,817

4. Garcia, GASGAS, + 2,140

5. Masia, KTM, + 3,098

6. Binder, Honda, + 7,633

7. Acosta, KTM, + 9,991

8. Tatay, KTM, + 10,184

9. Nepa, KTM, + 10,341

10. Sasaki, KTM, + 10,344

11. Rossi, KTM, + 10,360

12. Guevara, GASGAS, + 14,626

13. McPhee, Honda, + 14,989

14. Toba, KTM, + 15,019

15. Suzuki, Honda, + 15,072



Ferner:

22. Kofler, KTM, + 30,466



Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 14 von 18 Rennen):

1. WM-Stand: 1. Acosta 210 Punkte. 2. Foggia 168. 3. Garcia 168. 4. Fenati 134. 5. Masia 122. 6. 7. Antonelli 118. 7. D. Binder 114. 8. Sasaki 93. 9. Migno 84. 10. Guevara 76. 11. D. Öncü 73. 12. Toba 64. 13. Suzuki 62. 14. Alcoba 60. 15. Rodrigo 60. 16. McPhee 56. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 42. 19. Nepa 37. 20. Artigas 30. 20. Nepa 30. 21. R. Rossi 29. 22. Tatay 28. 23. Dupasquier 27. 24. A. Fernandez 20. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Azman 3. 29. Izdihar 3. 30. Holgado 1.?



Marken-WM:

1. KTM 295 Punkte. 2. Honda 270. 3. GASGAS 206. 4. Husqvarna 140.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 332 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 3. Leopard Racing 198. 4. Petronas Sprinta Racing 173. 5. Red Bull KTM Tech3, 166. 6. Sterilgarda Max Racing Team 154. 7. Avintia Esponsorama 153. 8. Indonesian Racing Gresini 120. 9. Rivacold Snipers Team 119. 10. CarXpert PrüstelGP 80. 11. CIP Green Power 75. 12. BOE Owlride 66. 13. SIC58 Squadra Corse 62. 14. Honda Team Asia 18.