Erleichterung bei PrüstelGP: Filip Salac unverletzt

Weil Filip Salac nach einem Highsider am Streckenrand behandelt werden musste, wurde das Moto3-Rennen in Austin/Texas mit roter Flagge unterbrochen. Inzwischen ist der PrüstelGP-Fahrer wieder zu Hause.

An einem chaotischen Renntag für die Moto3-Klasse sorgte Filip Salac für den ersten Rennabbruch, als er in der siebten Runde an 15. Stelle liegend ausgangs der elften Kurve abflog und angeschlagen am Streckenrand liegen blieb. Der Tscheche wurde auf der Trage abtransportiert und nach einem ersten Check im Medical Center für weitere Kontrolle mit dem Helikopter ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Dort gab es glücklicherweise die Entwarnung: Es wurden keine ernsthaften Verletzungen festgestellt. Der 19-Jährige durfte das Krankenhaus bereits am Sonntagnachmittag verlassen und ist inzwischen wieder in seiner Heimat Tschechien eingetroffen.

«Das war definitiv nicht der Sonntag, den wir uns nach den starken Trainings vorgestellt hatten», fasste Salac zusammen. Immerhin ging er von Startplatz 7 in den «Red Bull Grand Prix of the Americas». Am Freitag hatte er das Moto3-Feld nach dem FP2 noch angeführt.

«Im Rennen hatte ich kein gutes Gefühl für das Hinterrad, der Grip passte nicht hundertprozentig. Ich habe versucht zu pushen, offenbar zu viel. Beim Rausbeschleunigen hatte ich einen Highsider und bin heftig auf dem Asphalt aufgeschlagen, sodass mir kurz die Luft wegblieb», schilderte der KTM-Pilot aus dem CarXpert PrüstelGP Team. «Zum Glück wurden beim Medical Check aber keine weiteren Verletzungen festgestellt. Ich hoffe, dass ich mich bald wieder voll und ganz erholen kann, um bereit zu sein für das nächste Rennen in Misano.»



Der zweite PrüstelGP-Fahrer, Ryusei Yamanaka, verpasste als 22. die Punkteränge.

Moto3-Ergebnis, Austin (3. Oktober):

1. Guevara, GASGAS, 7 Runden in 15:57,747 min

2. Foggia, Honda, + 0,385 sec

3. McPhee, Honda, + 0,499

4. Masia, KTM, + 0,706

5. Öncü, KTM, + 1,266

6. Alcoba, Honda, + 1,271

7. Binder, Honda, + 1,391

8. Acosta, KTM, + 1,543

9. Suzuki, Honda, + 1,820

10. Migno, Honda, + 2,480

11. Nepa, KTM, + 2,683

12. Fenati, Husqvarna, + 3,257

13. Sasaki, KTM, + 3,492

14. Artigas, Honda, + 3,652

15. Antonelli, KTM, + 6,086



Ferner:

17. Kofler, KTM, + 9,529

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 15 von 18 Rennen):

1. Acosta 218 Punkte. 2. Foggia 188. 3. Garcia 168. 4. Fenati 138. 5. Masia 135. 6. D. Binder 123. 7. Antonelli 119. 7. 8. Guevara 101. 9. Sasaki 96. 10. Migno 90. 11. D. Öncü 84. 12. McPhee 72. 13. Alcoba 70. Toba 64. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 42. 19. Nepa 42. 20. Artigas 32.



Marken-WM:

1. KTM 308 Punkte. 2. Honda 290. 3. GASGAS 231. 4. Husqvarna 144.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 353 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 269. 3. Leopard Racing 220. 4. Petronas Sprinta Racing 198. 5. Red Bull KTM Tech3, 180. 6. Sterilgarda Max Racing Team 158. 7. Avintia Esponsorama 154. 8. Indonesian Racing Gresini 130. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 80. 11. CIP Green Power 75. 12. BOE Owlride 71. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 18.