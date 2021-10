Moto3-Teams 2022: Red Bull-KTM Ajo mit Diogo Moreira?

Das Red Bull KTM-Ajo-Team sucht immer noch einen Nachfolger für WM-Leader Pedro Acosta, der in die Moto2 aufsteigt. Diogo Moreira ist ein Kandidat.

Demnächst müssen die Teams der Teamvereinigung IRTA und dem Selektions-Komitee die Fahrer für die Moto3-Weltmeisterschaft mitteilen. Eine Änderung wird es bei der geplanten Formation des Red Bull KTM Ajo Teams geben. Denn der Red Bull-Rookies-Cup-Sieger David Alonso wird nicht in den GP-Sport wechseln. Er wird erst am 25. April 16 Jahre alt, könnte aber wegen des Cup-Siegs trotzdem schon beim Saisonstart am 6. März 2022 in Doha/Katar antreten. Aber Alonso ist beim Aspar-Team unter Vertrag, der vierfache Weltmeister hat in seinem GASGAS Factory Team keinen Platz mehr – und Teamchef Jorge Martinez wollte das Riesentalent nicht für ein Jahr dem Ajo-Team übergeben, wie in Österreich gehofft wurde. Martinez schickt ihn lieber noch einmal in die Junioren-WM.

Red Bull-KTM Ajo verhandelt deshalb mit Diogo Moreira, dem Zwölften der aktuellen Junioren-WM. Der Vertrag ist noch nicht unterzeichnet, denn es existiert noch ein weiterer Kandidat, wie in Texas zu hören war. Der Brasilianer Moreira war 2022 auch Sechster im Rookies-Cup mit drei Podestplätzen. Er wäre für Red Bull KTM auch wegen des brasilianischen Markts interessant, aber seine Resultate liessen in den letzten Wochen zu wünschen übrig.

Offene Plätze existieren auch noch bei Avintia VR46 und MT Foundation, beim MT-Team von Jordi Gatell werden vor allem Fahrer mit Geld gesucht. Bei diesem neuen Moto3-WM-Team will die Dorna ein Talent aus Malaysia einschleusen. Bei Avintia wird Valentino Rossi voraussichtlich seinen VR46-Schützling Elia Bartolini unterbringen.

Beim Max Racing Team zeichnet sich ab, dass John McPhee zur Pierer Mobility AG zurückkehren und neben Ayumu Sasaki eine Husqvarna steuern wird.

Das SIC58-Honda-Team bekam nach dem Tod von Marco Simoncelli zwei Startplätze, um italienische Nachwuchskräfte zu fördern. Aber diese werden Teamchef Paolo Simoncelli von den anderen Teams weggeschnappt. Deshalb tritt er mit José Garcia aus der CEV und mit dem Franzosen Lorenzo Fellon an, dessen Vater Laurent bis 2018 Manager von Johann Zarco war.

Mit CFMOTO, einem chinesischen Partner der Pierer Mobility AG, kommt 2022 ein neuer Hersteller in die WM, allerdings werden die Bikes baugleich mit jenen von KTM, GASGAS und Husqvarna sein.

Gresini Racing zieht sich aus der Moto3-Klasse zurück, Petronas Sprinta ebenfalls, deshalb werden nur zehn Honda-Fahrer antreten. Michael Laverty steigt neu mit seinem britischen VisionTrack-Team ein. KTM wird 14 Fahrer ausrüsten, Husky und GASGAS und CFMOTO je zwei.

Die Moto3-GP-Teams für 2022

Red Bull KTM Ajo

Jaume Masia, Diogo Moreira?



Red Bull KTM Tech3

Deniz Öncü, Daniel Holgado

BOE Owlride

David Muñoz, Riccardo Rossi



CIP Green Power

Kaito Toba, Joel Kelso



Avintia VR46 Riders Academy KTM

Elia Bartolini, Niccolò Antonelli?



MTA Tonucci Racing

Stefano Nepa, Ivan Ortola

MT Foundation 77 KTM

???, Adrian Fernández?

Snipers Honda Team:

Alberto Surra, Andrea Migno



CFMOTO Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Carlos Tatay

VisionTrack Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley



Leopard Honda Racing:

Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki



GASGAS Aspar Team:

Sergio Garcia, Izan Guevara



SIC58 Squadra Corse Honda

José Garcia, Lorenzo Fellon



Sterilgarda Max Husqvarna Racing Team

Ayumu Sasaki, John McPhee



Honda Team Asia

Andi Farid Izdihar, Yuki Kunii