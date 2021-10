Pedro Acosta (KTM): Unterstützung für Nachwuchsfahrer

Moto3-WM-Leader Pedro Acosta bestreitet mit seinen 17 Jahren selbst erst seine Debütsaison in der Motorrad-WM. Nun boten er uns sein Trainer dem 15-jährigen Nachwuchsfahrer David Almansa ihre Unterstützung an.

David Almansa bestreitet in dieser Saison den European Talent Cup mit dem Finetwork Hawkers Junior Team. Beim ersten Meeting in Estoril feierte er im zweiten Rennen einen Sieg, in der Tabelle liegt er vor dem CEV-Finale in Valencia auf dem elften Gesamtrang. Im kommenden Jahr wird er die Moto3-Junioren-WM bestreiten. Ziel sei aber der Sprung in die Moto3-WM – «im Jahr 2023 oder spätestens 2024», erklärte Manager und Projektleiter Javi Martinez gegenüber der spanischen Sporttageszeitung Marca.

Mit Pedro Acosta teilt Almansa nicht nur einige Sponsoren wie den Mobilfunkanbieter Finetwork und die Brillenmarke Hawkers, der Red Bull-KTM-Ajo-Star wurde zu Beginn seiner Laufbahn ebenfalls von Martinez gefördert. Er war es auch, der den bekannten MotoGP-Manager Albert Valera (er betreut u.a. Jorge Martin und Aleix Espargaró) davon überzeugte, Acosta unter seine Fittiche zu nehmen.

Als Rookie schlug der letztjährige Red Bull-Rookies-Cup-Gesamtsieger in der Moto3-WM 2021 dann voll ein – mit einem zweiten Platz und drei Siegen in den ersten vier Grand Prix. Drei Rennen vor Schluss verfügt Acosta nach bisher fünf Saisonsiegen in der WM-Tabelle über 30 Punkte Vorsprung. Sein Aufstieg in die Moto2-Klasse für 2022 ist besiegelt.

Trotz des Erfolgs vergaß der 17-jährige Spanier nicht, wer seine Karriere einst anschob: Mit Martinez arbeitet er jetzt zusammen, um Almansa zu unterstützen, der die Saison im Vorjahr aus Geldmangel nicht zu Ende fahren konnte. Acosta und sein Trainer und Mentor Francisco Mármol entschieden nun, das 15-jährige ETC-Talent zu fördern und dauerhaft in ihre Trainingsgruppe einzuladen.

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 15 von 18 Rennen):

1. Acosta 218 Punkte. 2. Foggia 188. 3. Garcia 168. 4. Fenati 138. 5. Masia 135. 6. D. Binder 123. 7. Antonelli 119. 7. 8. Guevara 101. 9. Sasaki 96. 10. Migno 90. 11. D. Öncü 84. 12. McPhee 72. 13. Alcoba 70. Toba 64. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 42. 19. Nepa 42. 20. Artigas 32.



Marken-WM:

1. KTM 308 Punkte. 2. Honda 290. 3. GASGAS 231. 4. Husqvarna 144.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 353 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 269. 3. Leopard Racing 220. 4. Petronas Sprinta Racing 198. 5. Red Bull KTM Tech3, 180. 6. Sterilgarda Max Racing Team 158. 7. Avintia Esponsorama 154. 8. Indonesian Racing Gresini 130. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 80. 11. CIP Green Power 75. 12. BOE Owlride 71. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 18.