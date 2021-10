Verletzung verschlimmert: Rodrigo fehlt erneut

Gresini-Moto3-Pilot Gabriel Rodrigo (Honda) leidet seit einem Monat unter den Nachwirkungen seines Aragón-Sturzes. Die Verletzung am linken Oberarmkopf hält ihn auch von einer Teilnahme beim zweiten Misano-GP ab.

Nach dem Crash im Aragón-GP am 12. September trat Gabriel Rodrigo beim ersten Misano-GP am ersten Trainingstag zwar noch an, die Schmerzen an der linken Schulter waren allerdings zu groß. Weitere Checks ergaben eine Fraktur am Oberarmkopf, weshalb der in Spanien wohnhafte Argentinier auch die Reise nach Austin absagen musste.

Erklärtes Ziel des seit kurzem 25-Jährigem aus dem Gresini Team, der 2022 bei SAG den Moto2-Platz von Tom Lüthi übernehmen wird, war ein Comeback beim zweiten Misano-GP am kommenden Wochenende.

Allerdings teilten Rodrigo und sein aktueller Rennstall nun mit: Die einmonatige Pause reichte nicht aus, der WM-16. wird auch den «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna» verpassen.

«Das ist sehr bitter, ich war überzeugt, in Italien zurückkehren zu können, aber leider hat sich die Fraktur in diesen Wochen verschlimmert. Ich kann den Arm nicht mehr als 90 Grad anheben, das macht es unmöglich, auf die Strecke zu gehen – auch weil die Verletzung jetzt auch die Supraspinatussehne betrifft.»

Dabei handelt es sich um die wichtigste Sehne an der Rotatorenmanschette, sie ist hauptsächlich für die Armhebung verantwortlich. Daher wurde dem argentinische Moto3-Piloten Ruhe verordnet. «In Portimão will ich dabei sein», gab sich Rodrigo kämpferisch.

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 15 von 18 Rennen):

1. Acosta 218 Punkte. 2. Foggia 188. 3. Garcia 168. 4. Fenati 138. 5. Masia 135. 6. D. Binder 123. 7. Antonelli 119. 7. 8. Guevara 101. 9. Sasaki 96. 10. Migno 90. 11. D. Öncü 84. 12. McPhee 72. 13. Alcoba 70. Toba 64. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 42. 19. Nepa 42. 20. Artigas 32.



Marken-WM:

1. KTM 308 Punkte. 2. Honda 290. 3. GASGAS 231. 4. Husqvarna 144.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 353 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 269. 3. Leopard Racing 220. 4. Petronas Sprinta Racing 198. 5. Red Bull KTM Tech3, 180. 6. Sterilgarda Max Racing Team 158. 7. Avintia Esponsorama 154. 8. Indonesian Racing Gresini 130. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 80. 11. CIP Green Power 75. 12. BOE Owlride 71. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 18.