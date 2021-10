Tech3: Holgado übernimmt KTM des suspendierten Öncü

Moto3-Junioren-WM-Leader Daniel Holgado (16) wird in Misano sein Debüt auf der Tech3-KTM geben und Deniz Öncü auch beim vorletzten Saisonrennen in Portimão vertreten.

Seit Anfang Oktober ist offiziell, dass Daniel Holgado 2022 im Red Bull KTM Tech3 Team die Moto3-WM bestreiten wird. Weil sein künftiger Teamkollege Deniz Öncü als Auslöser der Horror-Sturzes im Sprintrennen von Austin vom FIM MotoGP Stewards Panel von den kommenden zwei Grand Prix ausgeschlossen wurde, gibt der 16-jährige Spanier aber jetzt schon sein Debüt im neuen Team.

Holgado wird in Misano und Portimão die KTM von Öncü übernehmen. Das teilte Tech3 am Dienstag mit. «Wir können es kaum erwarten, Daniel im WM-Feld zu sehen, aber gleichzeitig warten wir ungeduldig auf die Rückkehr von Deniz in Valencia», ist auf den Social-Media-Accounts des Teams von Hervé Poncharal zu lesen.

Holgado beendete den diesjährigen Red Bull MotoGP Rookies Cup auf Gesamtrang 3 und führt die Moto3-Junioren-WM auf der GASGAS des Aspar Junior Teams vor dem CEV-Finale und damit den letzten zwei Rennläufen mit 26 Punkten Vorsprung an.

Sein WM-Debüt gab Holgado bereits beim Catalunya-GP 2021 als Ersatz für Maximilian Kofler auf der CIP-KTM. Als 15. holte er dabei einen Punkt.

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 15 von 18 Rennen):

1. Acosta 218 Punkte. 2. Foggia 188. 3. Garcia 168. 4. Fenati 138. 5. Masia 135. 6. D. Binder 123. 7. Antonelli 119. 7. 8. Guevara 101. 9. Sasaki 96. 10. Migno 90. 11. D. Öncü 84. 12. McPhee 72. 13. Alcoba 70. Toba 64. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 42. 19. Nepa 42. 20. Artigas 32.



Marken-WM:

1. KTM 308 Punkte. 2. Honda 290. 3. GASGAS 231. 4. Husqvarna 144.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 353 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 269. 3. Leopard Racing 220. 4. Petronas Sprinta Racing 198. 5. Red Bull KTM Tech3, 180. 6. Sterilgarda Max Racing Team 158. 7. Avintia Esponsorama 154. 8. Indonesian Racing Gresini 130. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 80. 11. CIP Green Power 75. 12. BOE Owlride 71. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 18.