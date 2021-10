Misano ohne WM-Dritten Sergio Garcia (GASGAS)

Sergio Garcia wird in Misano nicht in der Aspar-Box sitzen

Die Moto3-Titelentscheidung 2021 fällt zwischen Pedro Acosta und Dennis Foggia, GASGAS-Werksfahrer Sergio Garcia wird den zweiten Misano-GP am kommenden Wochenende verpassen.

Mit 50 Punkten Rückstand hätte Sergio Garcia drei Rennen vor Schluss mathematisch noch Chancen auf den WM-Titel, allerdings muss der 18-jährige Spanier beim ersten Matchball von Red Bull-KTM-Ajo-Jungstar Pedro Acosta zuschauen.

Das Gaviota GASGAS Aspar Team bestätigte nach einer Computertomographie am Dienstagvormittag im IMED Hospital von Valencia, dass Garcia den «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna» am kommenden Wochenende verpassen wird. Das Hämatom an der Niere habe sich noch immer nicht zu 100 Prozent zurückgebildet.

«Ich fühle mich körperlich gut, aber das Hämatom ist noch nicht verschwunden und nach dem Check-up rieten die Ärzte mir von einer Reise nach Misano ab. Sie meinten, ich könnte für Portugal fit sein, was mich motiviert», erzählte der WM-Dritte.



Zur Erinnerung: Garcia war im ersten Freien Training zum Texas-GP gestürzt und hatte das Wochenende daraufhin zur Beobachtung im Dell Seton Medical Center von Austin verbringen musste. Die Heimreise nach Spanien durfte er dann aber plangemäß am Montag nach dem GP-Wochenende antreten.

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 15 von 18 Rennen):

1. Acosta 218 Punkte. 2. Foggia 188. 3. Garcia 168. 4. Fenati 138. 5. Masia 135. 6. D. Binder 123. 7. Antonelli 119. 7. 8. Guevara 101. 9. Sasaki 96. 10. Migno 90. 11. D. Öncü 84. 12. McPhee 72. 13. Alcoba 70. Toba 64. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 42. 19. Nepa 42. 20. Artigas 32.



Marken-WM:

1. KTM 308 Punkte. 2. Honda 290. 3. GASGAS 231. 4. Husqvarna 144.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 353 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 269. 3. Leopard Racing 220. 4. Petronas Sprinta Racing 198. 5. Red Bull KTM Tech3, 180. 6. Sterilgarda Max Racing Team 158. 7. Avintia Esponsorama 154. 8. Indonesian Racing Gresini 130. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 80. 11. CIP Green Power 75. 12. BOE Owlride 71. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 18.