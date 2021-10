Avintia VR46: 2022 mit Bartolini und Bertelle

Avintia Esponsorama Racing präsentierte in Zusammenarbeit mit der VR46 Riders Academy und dem italienischen Motorsportverband FMI das neue Line-up für die Moto3-WM 2022: Elia Bartolini und Matteo Bertelle.

VR46 betreibt zwar schon seit dieser Saison kein eigenes Team in der Moto3-WM mehr, die Zusammenarbeit mit Avintia wird in der kleinsten Kategorie der Motorrad-WM aber weiter ausgebaut. In dieser Saison wurde dort Niccolò Antonelli untergebracht, im kommenden Jahr werden gleich beide Plätze für den GP-Nachwuchs aus Italien in Beschlag genommen: Am heutigen Donnerstag gab Avintia Esponsorama Racing offiziell bekannt, dass Elia Bartolini und Matteo Bertelle das neue Fahrerduo für die kommende Moto3-Saison bilden werden.

«Beide Fahrer blicken auf eine großartige Saison zurück, in der sie Talent und Entschlossenheit zeigten. Dank ihrer Ergebnisse in diesem Jahr sind sie bereit, mit Avintia Esponsorama Racing den Sprung in den WM-Zirkus zu machen – auch dank der Unterstützung der VR46 Riders Academy, die gemeinsam mit der FMI arbeitet, um junge Talente in ihrer Entwicklung zu fördern», hieß es in der kurzen Mitteilung.

Die zwei Moto3-Rookies sind aufmerksamen GP-Fans bereits ein Begriff: Der 18-jährige Bartolini und der 17-jährige Bertelle waren zuletzt schon beim ersten Misano-GP als Wildcard-Fahrer in der Moto3-WM für das Juniorteam Bardahl VR46 Riders Academy dabei – unter der Leitung von Peccos Vater Pietro Bagnaia.

In der Moto3-Italienmeisterschaft waren die beiden nicht Teamkollegen, sondern Titelrivalen – mit dem besseren Ende für Bartolini, während sich Bertelle mit Gesamtrang 2 abfinden musste. Letzterer beendete zudem den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2021 nach einem Laufsieg auf dem Sachsenring als Gesamtsiebter.

Übrigens: Rossis Nachwuchsschule arbeitet seit Mai 2021 verstärkt mit dem italienischen Motorsportverband zusammen, was auch daran ersichtlich wird, dass selbst die VR46-Schützlinge in der MotoGP-Klasse das FMI-Wappen auf den Lederkombis zur Schau stellen. Bartolini und Bertelle werden zwar unterstützt, sind im Gegensatz zu Alberto Surra aber noch keine vollwertigen VR46-Academy-Mitglieder.