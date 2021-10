KTM hilft Adrian Fernández: Sechs GP 2022 gesichert

Adrián Fernández aus dem Husqvarna Factory Team: Platz 6 in Le Mans als bestes Saisonergebnis

Adrian Fernández, der jüngere Bruder von Moto2-Titelanwärter Rául, wird von KTM für die ersten sechs Grands Prix 2022 zum BOE Owlride-Team transferiert.

Obwohl bei KTM und vom Management von Raúl Fernández schon mehrmals beteuert wurde, dass der spanische Moto2-Titelanwärter 2022 wie geplant im KTM Tech3 Factory Team in der MotoGP debütieren wird, reißen die Spekulationen in den italienischen und spanischen Medien nicht ab.

Da Darryn Binder (23) jetzt offiziell den letzten offenen MotoGP-Platz im WITHU RNF-Yamaha-Team erhalten hat, wird jetzt eine gewagte neue These verbreitet. Raúl Fernández habe in seinem KTM-Vorvertrag Klauseln für einen Ausstieg Richtung MotoGP (sehr teuer) oder Moto2 (überschaubar hohe Pönale), heißt es, deshalb werde er jetzt für ein Jahr ins neue Yamaha Mastercamp Moto2-Team wechseln und mit einem Jahr Verspätung bei Yamaha ins WITHU-Kundenteam in die «premier class» aufsteigen.

Auf die Frage, ob diese Story mit der Wahrheit irgendeine Bewandtnis habe, entgegnete Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Motor Racing, in Misano: «Kann sich wirklich jemand vorstellen, dass Raúl Fernández aus einem MotoGP-Werksvertrag bei KTM aussteigt, um dann in einem privaten Moto2-Team zu fahren?»

Übrigens: Im Yamaha Master Camp Team fahren 2022 der Spanier Manuel González und der Thailänder Keminth Kubo. Sie haben ihre Verträge bei Yamaha schon unterzeichnet.

Außerdem weiß KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer längst, welches Juwel und welches fahrerische Kaliber er mit dem siebenfachen Moto2-Laufsieger von 2021 unter Vertrag hat.

Deshalb wurde jetzt auch ein Platz für dessen jüngeren Bruder Adrián (Platz 6 berim Le Mans-GO, bester Startplatz: 12) gefunden.

Der 17-Jährige aus dem Sterilgarda Max Racing Team von Max Biaggi und Peter Öttl darf zumindest die ersten sechs Grand Prix inklusive Jerez aller Voraussicht nach im BOE Owlride KTM-Team fahren, weil der Red Bull-Rookies-Cup-Zweite David Muñoz erst am 15. Mai 16 Jahre alt wird und erst in Le Mans Mitte Mai in die Moto3-WM einsteigen kann.

Nachher könnte für Adrián (bisher 17 GP gefahren) ein Team für die Junioren-WM gesucht werden, wenn er dank ansprechender Leistungen keinen GP-Platz findet. «Aber wir hoffen, dass sich Adrián im Frühjahr mit guten Leistungen für die weiteren Grand Prix empfehlen kann», sagte Pit Beirer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Moto3-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Foggia, Honda, 23 Runden

2. Masia, KTM, + 0,292 sec

3. Acosta, KTM, + 4,686

4. Binder, Honda, + 4,797

5. Nepa, KTM, + 4,853

6. Antonelli, KTM, + 5,052

7. Fenati, Husqvarna, + 5,335

8. Sasaki, KTM, + 6,642

9. Artigas, Honda, + 6,736

10. Salac, KTM, + 6,800

11. Yamanaka, KTM, + 10,535

12. Guevara, GASGAS, + 17,811

13. Fernandez, Husqvarna, + 18,050

14. Alcoba, Honda, + 18,260

15. Izdihar, Honda, + 19,264



Ferner:

18. Kofler, KTM, + 24,902

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 16 von 18 Rennen):

1. Acosta 234 Punkte. 2. Foggia 213. 3. Garcia 168. 4. Masia 155. 5. Fenati 147. 6. D. Binder 136. 7. Antonelli 129. 8. Guevara 105. 9. Sasaki 104. 10. Migno 90. 11. Deniz Öncü 84. 12. Alcoba 72. 13. McPhee 72. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Nepa 53. 18. Salac 52. 19. Yamanaka 47. 20. Artigas 39. 21. Riccardo Rossi 29. 22. Tatay 28. 23. Dupasquier 27. 24. R. Fernandez 23. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28 Izdihar 4. 29. Azman 3. 30. Holgado 1.

Marken-WM:

1. KTM 328 Punkte. 2. Honda 315. 3. GASGAS 235. 4. Husqvarna 153.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 389 Punkte (Teamweltmeister 2021). 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 273. 3. Leopard Racing 252. 4. Petronas Sprinta Racing 211. 5. Red Bull KTM Tech3, 188. 6. Sterilgarda Max Racing Team 170. 7. Avintia Esponsorama 164. 8. Indonesian Racing Gresini 132. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 91. 11. BOE Owlride 82. 12. CIP Green Power 75. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 19.