Portimão ohne Max Kofler: Positiver Corona-Test

Der vorletzte Grand Prix der Saison wird ohne Österreichs einzigen GP-Fahrer über die Bühne gehen: Maximilian Kofler wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Maximilian Kofler muss auf den «Grande Prémio Brembo do Algarve», der an diesem Wochenende in Portimão ausgetragen wird, verzichten. Der 21-Jährige aus Attnang-Puchheim erhielt am Donnerstagvormittag einen positiven Corona-Bescheid und fällt somit zumindest für dieses Wochenende aus.



«Wir drücken die Daumen, rechtzeitig für Valencia zurück zu sein», ließ der KTM-Pilot aus dem CIP-Team über seine Social-Media-Kanäle wissen.



Das Saisonfinale der Motorrad-WM findet nur eine Woche nach Portimão-2 vom 12. bis 14. November statt. Für 2022 fand Kofler in der Moto3-WM keinen Platz mehr.

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 16 von 18 Rennen):

1.Acosta 234 Punkte. 2. Foggia 213. 3. Garcia 168. 4. Masia 155. 5. Fenati 147. 6. D. Binder 136. 7. Antonelli 129. 8. Guevara 105. 9. Sasaki 104. 10. Migno 90. 11. D. Öncü 84. 12. Alcoba 72. 13. McPhee 72. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Nepa 53. 18. Salac 52. 19. Yamanaka 47. 20. Artigas 39. 21. R. Rossi 29. 22. Tatay 28. 23. Dupasquier 27. 24. R. Fernandez 23. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28 Izdihar 4. 29. Azman 3. 30. Holgado 1.



Marken-WM:

1. KTM 328 Punkte. 2. Honda 315. 3. GASGAS 235. 4. Husqvarna 153.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 389 Punkte (Teamweltmeister 2021). 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 273. 3. Leopard Racing 252. 4. Petronas Sprinta Racing 211. 5. Red Bull KTM Tech3, 188. 6. Sterilgarda Max Racing Team 170. 7. Avintia Esponsorama 164. 8. Indonesian Racing Gresini 132. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 91. 11. BOE Owlride 82. 12. CIP Green Power 75. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 19.