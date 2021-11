Offiziell: PrüstelGP mit CFMOTO, Artigas und Tatay

CFMOTO: So soll das neue Bike aussehen

Der Moto3-Einstieg von CFMOTO ist offiziell, das Fahreraufgebot von PrüstelGP genauso: Xavier Artigas und Carlos Tatay stoßen für 2022 zum deutschen Rennstall.

Das sächsische PrüstelGP Team präsentierte für die Moto3-Saison 2022 mit CFMOTO einen neuen Hauptpartner. Wie SPEEDWEEK.com-Leser bereits wissen, bringt Pierer Mobility damit nach KTM, Husqvarna und GASGAS eine vierte Marke in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM an den Start.

Auch das Fahrerduo ist im kommenden Jahr neu im deutschen Moto3-Rennstall: Xavier Artigas und Carlos Tatay stoßen zum Team. Sie werden unter dem künftigen Sportdirektor Tom Lüthi arbeiten.

Der 18-jährige Artigas absolviert 2021 mit Leopard Honda seine erste volle WM-Saison und liegt zwei Rennen vor Schluss auf Rang 20. Er begeisterte aber schon als Wildcard-Fahrer mit Platz 3 beim Saisonfinale 2019 in Valencia. Nun steht ein Markenwechsel an: «Ich freue mich sehr, 2022 Teil dieses großartigen Teams und dieser Familie mit PrüstelGP und CFMOTO sein zu dürfen. Für mich ist das eine fantastische Chance, gemeinsam Großes zu erreichen. Ich freue mich darauf, die Arbeit mit meinem neuen Team und mit einem für mich völlig neuen Motorrad in Angriff zu nehmen.»

Tatay, Rookies-Cup-Gesamtsieger von 2019 und ebenfalls 18 Jahre alt, bestritt seine ersten zwei WM-Jahre für Avintia auf KTM. In dieser Saison verpasste er verletzungsbedingt drei Grand Prix, in der WM-Tabelle ist er nur auf Rang 22 zu finden.

Tatay freut sich auf den Neuanfang im kommenden Jahr: «Ich bin überglücklich, Teil des PrüstelGP-Teams für 2022 zu sein. Ich danke Florian Prüstel und CFMOTO für diese Gelegenheit. Es ist ein äußerst interessantes Projekt und ich kann es kaum erwarten, den ersten Schritt in dieses neue Abenteuer zu machen. Jetzt konzentriere ich mich darauf, die letzten beiden Rennen erfolgreich zu beenden und mich für 2022 vorzubereiten. Ich bin mir sicher, dass es ein großartiges Jahr für uns werden wird.»