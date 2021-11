Long-Lap-Penalty für Sasaki, Guevara und Nagashima

Drei Fahrer wurden am Freitag in Portugal wegen Missachtung der Vorschriften von den MotoGP-Stewards bestraft.

Auch am ersten Trainingstag auf dem 4,592 km langen Autódromo Internacional do Algarve verhängte das FIM MotoGP Stewards Panel wieder drei Strafen. In der Mo2-Klasse muss Tetsuta Nagashima (Ersatzfahrer bei Italtrans) beim «Grande Prémio Brembo do Algarve» einen «Long Lap Penalty» in Kauf nehmen, weil er im FP1 in Kurve 14 auf der Ideallinie langsam fuhr und einen anderen Fahrer auf einer schnellen Runde behinderte.

In der Moto3-Klasse bekam Ayumu Sasaki aus dem KTM Tech3-Team ebenfalls einen Long-Lap-Penalty. Dem Japaner wird vorgeworfen, in den Kurven 14 und 15 im FP2 einen anderen Fahrer auf der Idealinie behindert zu haben.

Die Stewards bemängelten, dass Sasaki trotz Briefings und mehreren Warnungen per E-Mail und direkt an den Fahrer und das Team sein Verhalten nicht verbessert habe.

Der dritte Sünder ist Izan Guevara aus dem Moto3-GASGAS-Team von Jorge Martinez. Er hat im FP2 am Freitag durch langsames Fahren auf der Ideallinie in den Kurven 14 und 15 einem Gegner eine schnelle Runde ruiniert. Sanktion: Long-Lap-Penalty am Sonntag.