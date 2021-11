Portimão: Acosta nach dramatischem Finale Weltmeister

Das Moto3-Rennen des Algarve-GP war spannend bis in die letzte Runde. Pedro Acosta und Dennis Foggia matchten sich an der Spitze – mit dem besseren Ende für den Red Bull-KTM-Ajo-Star, der neuer Weltmeister ist!

Beim Algarve-GP in Portimão nutzte der 17-jährige Pedro Acosta mit einem Sieg seinen zweiten Matchball, um sich in seiner Rookie-Saison zum Weltmeister zu küren. Das gelang zuletzt Loris Capirossi 1990 in der Klasse 125 ccm.

Der Red Bull-KTM-Ajo-Jungstar kam nur von Startplatz 14, sein Titelrivale Dennis Foggia fuhr dagegen aus der zweiten Startreihe los. Der Leopard-Honda-Pilot führte das Rennen lange an, kam aber nicht entscheidend weg, während sich Acosta nach vorne arbeitete.

Es entwickelte sich ein spannender Kampf an der Spitze – mit einem dramatischen Finale: Als Acosta in der letzten Runde die Führung übernahm, bekam Foggia nicht die Chance auf einen Konter, weil er von Darryn Binder abgeräumt wurde. Dafür wurde der Petronas-Sprinta-Fahrer, der als Vierter über die Ziellinie gefahren war, direkt im Anschluss disqualifiziert.

Das Podium komplettierten neben dem neuen Weltmeister Andrea Migno und Niccolò Antonelli.

So lief das vorletzte Moto3-Rennen des Jahres

Start: Pole-Setter Garcia erwischt einen guten Start und geht in Führung. Toba stürzt in Kurve 1.



1. Runde: Hinter dem GASGAS-Werksfahrer reihen sich Adrian Fernandez, John McPhee und die zwei Leopard-Honda-Piloten Artigas und Foggia ein. Acosta ist Zwölfter.



2. Runde: Der WM-Zweite Foggia nutzt den Windschatten über Start-Ziel und geht als Führender in die zweite Runde. Es folgen Darryn Binder, Garcia, Adrian Fernandez, McPhee, Artigas und Pedro Acosta (7.).



3. Runde: Acosta ist weiter auf dem Vormarsch und schon auf Rang 5 angekommen. An der Spitze hat sein Titelrivale aber schon 0,6 sec Luft. Guevara und Sasaki sitzen den Long-Lap-Penalty für das Bummeln im Training ab.



4. Runde: Acosta ist an Fernandez vorbei und neuer Vierter. Foggia kommt nicht entscheidend weg.



5. Runde: Artigas, Binder und Acosta jagen Foggia. Hinter dem Quartett tut sich eine kleine Lücke auf. McPhee stürzt in Kurve 13 aus den Top-10.



6. Runde: Acosta erkämpft Platz 3 von Artigas. Davor ist Binder dran an Foggia.



7. Runde: Acosta muss einen 0,3-sec-Gap auf das Spitzenduo schließen. Das macht er erfolgreich – mit Artigas im Schlepptau.



8. Runde: Auch Migno und Masia sind an der Spitzengruppe dran.



9. Runde: Acosta übernimmt Platz 2 von Binder, damit sind die zwei Titelrivalen auf 1 und 2 nur durch ein Zehntel getrennt. Antonelli erweitert die erste Gruppe auf 7 Fahrer.



10. Runde: Auf der Bremse in die erste Kurve hinein geht Acosta kurzzeitig in Führung, aber dann sind Foggia und Binder wieder durch. Acosta zwängt sich wieder an Binder vorbei. Das Feld schiebt sich weiter zusammen.

11. Runde: Acosta-Teamkollege Masia holt sich auf Start-Ziel Binder. Auch Antonelli ist vorbei am zukünftigen MotoGP-Piloten.



12. Runde: Acosta lauert hinter Foggia, versucht aber noch kein Manöver.



13. Runde: Masia überholt auf Start-Ziel Acosta, schiebt sich an Foggia vorbei und die Tür bleibt auch für Acosta offen. Acosta geht in Führung und wäre bei diesem Stand Weltmeister!



14. Runde: Masia übernimmt die Führung, Acosta bleibt vor Foggia Zweiter – aber dann fällt der WM-Leader bis auf Rang 6 zurück. Masia führt vor Garcia, Foggia, Binder, Migno, Acosta.



15. Runde: Es geht drunter und drüber, Foggia ist zurück auf Platz 1. Garcia Zweiter vor Binder, Masia und Acosta.



16. Runde: Nach Start-Ziel lautet die Reihenfolge Foggia, Binder, Masia und Acosta. Garcia will an Masia vorbei, dadurch ergibt sich die Chance für Acosta, Rang 3 zu übernehmen.



17. Runde: Auf der Bremse in Kurve 1 übernimmt Acosta Platz 2 von Binder, der aber kontert. Garcia, Migno, Antonelli und Masia sind auch noch dicht dran. Acosta übernimmt Rang 2.



18. Runde: Acosta klopft wieder bei Foggia an, zieht aber noch zurück. Migno übernimmt Platz 3 von Binder.



19. Runde: Acosta geht drei Runden vor Schluss in Führung! Garcia versucht ein Manöver gegen Foggia, Acosta kommt eine halbe Sekunde weg. Masia (5.) stürzt.



20. Runde: Foggia schiebt sich wieder ran an Acosta. Dicht dahinter folgen Garcia und Migno. Foggia presst sich mit einem mutigen Manöver an Acosta vorbei!



Letzte Runde: Garcia geht in Kurve 1 kurz an Acosta vorbei, der aber kontert und schnappt sich in Kurve 3 gleich auch Foggia. In derselbe Kurve kommt Binder zu schnell an und räumt Foggia ab! Auch Garcia wird in den Sturz verwickelt.



Acosta fährt als Sieger seinem ersten WM-Titel entgegen, hinter Migno schnappt sich Antonelli noch den dritten Platz.

Moto3-Ergebnis Portimão, 7. November:

1. Acosta, KTM, 21 Runden in 38:04,339 min

2. Migno, Honda, + 0,354 sec

3. Antonelli, KTM, + 0,880

4. Alcoba, Honda, + 1,768

5. Guevara, GASGAS, + 1,839

6. Sasaki, KTM, + 1,874

7. Fenati, Husqvarna, + 1,972

8. Artigas, Honda, + 2,333

9. Suzuki, Honda, + 3,423

10. Salac, KTM, + 6,591

11. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 6,940

12. Tatay, KTM, + 9,392

13. Holgado, KTM, + 9,930

14. Kelso, KTM, + 9,996

15. Surra, Honda, + 10,416

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 17 von 18 Rennen):

1. Acosta 259 Punkte (Weltmeister 2021). 2. Foggia 213. 3. Garcia 168. 4. Masia 155. 5. Fenati 155. 6. D. Binder 149. 7. Antonelli 145. 8. Guevara 115. 9. Sasaki 113. 10. Migno 110. 11. Alcoba 85. 12. Deniz Öncü 84. 13. Suzuki 76. 14. McPhee 72. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Salac 58. 18. Nepa 53. 19. Artigas 47. 20. Yamanaka 47. 21. Tatay 32. 22. R. Rossi 29. 23. Adrián Fernández 28. 24. Dupasquier 27. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Holgado 4. 29. Izdihar 4. 30. Azman 3. 31. Kelso 2. 32. Surra 1.

Marken-WM

1. KTM 353 Punkte. 2. Honda 335. 3. GASGAS 246. 4. Husqvarna 162.

Team-WM

1. Red Bull KTM Ajo 414 Punkte (Teamweltmeister 2021). 2. Muchoneumatico GASGAS Aspar Team 284. 3. Leopard Racing 260. 4. Petronas Sprinta Racing 211. 5. Red Bull KTM Tech3, 201. 6. Sterilgarda Max Racing Team 184. 7. Avintia Esponsorama 184. 8. Rivacold Snipers Team 146. 9. Indonesian Racing Gresini 145. 10. CarXpert PrüstelGP 97. 11. BOE Owlride 82. 12. CIP Green Power 77. 13. SIC58 Squadra Corse 76. 14. Honda Team Asia 19.