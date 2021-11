Überraschung: Rossi wechselt 2022 zu Honda

Bei den Fahreraufgeboten in der Moto3-WM kommt es zu einigen «last minute»-Verschiebungen.

Spätestens am kommenden Montag werden FIM, IRTA und Dorna die neuen Teilnehmerlisten für die GP-Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP für die Saison 2022 veröffentlichen. In der Moto3-Klasse kommt es jetzt noch in letzter Minute zu einer Rochade.

Denn der Italiener Riccardo Rossi steht jetzt bei SIC18-Squadra-Teambesitzer Paolo Simoncelli statt Josito Garcia auf der Wunschliste. Er wird aller Voraussicht nach neben dem Franzosen Laurent Fellon eine Honda NSR 250RW fahren, obwohl er bisher für das spanische BOE Owlride KTM-Team vorgesehen war.

Simoncelli wird bekanntlich von der Teamvereinigung IRTA und vom Selektions-Komitee immer wieder angehalten, möglichst italienische Fahrer zu unterstützen.

Das Team RBA BOE Owlride wollte mit David Munóz und Riccardo Rossi antreten. Teamchef Jose Gutiérrez Boé muss sich aber jetzt wieder auf Fahrersuche begeben, bevorzugt wird ein Fahrer mit einer Mitgift bis zu 300.000 Euro, ist zu hören.

RBA-Teamteilhaber Jose Gutiérrez Boé trat 2018 noch mit Hauptsponsor «Skull Rider» auf. Diese spanische Sonnenbrillen- und Bekleidungsmarke gehört zu gleichen Teilen Sito Herrera, CEO der CNC Group, und MotoGP-Fahrer Jorge Lorenzo. Sie ist beim BOE-Team immer noch als Co-Sponsor an Bord.

Boé betreibt das Moto3-Team gemeinsam mit Ricardo Rodrigo, dem Präsident der RBA Group (eine Druckerei) und Vater von GP-Pilot Gabriel Rodrigo. Das Team bestreitet 2021 die siebte Saison in der Moto3-WM.

Auch der zweite Fahrer bei BOE Owlride macht dem Team bisher Kopfzerbrechen. Denn der Rookies-Cup-Zweite David Munoz wird erst am 5. Mai 2022 das Mindestalter von 16 Jahren erreichen, bis dahin werden sechs Grands Prix verstrichen sein. Ursprünglich sollte Adrián Fernández bis Le Mans bei BEO Owlride einspringen, aber der Bruder von Raúl wurde inzwischen als Stammfahrer bei Red Bull KTM Tech3 neben Jaume Masia bestätigt.

Munoz kann aber trotzdem noch ein Kandidat für die komplette Saison werden: Dazu müsste er allerdings am kommenden Wochenende in Valencia beim Finale der Moto3-Junioren-WM noch Daniel Holgado von Platz 1 der Meisterschaft verdrängen. Vor den letzten zwei Rennen beträgt sein Rückstand jedoch 26 Punkte!

Für den Junioren-Weltmeister gilt das Moto3-WM-Alterslimit von 15 Jahren nicht!

Falls CEV-Leader Holgado die WM nicht für das GASGAS Junior-Team gewinnt, muss sich Aki Ajo einen neuen Fahrer für das Frühjahr suchen. Denn Holgado wird erst am 27. April 16 Jahre alt. Falls er nicht Junioren-Weltmeister wird, kann er erst in Jerez am ersten Mai-Weekend in der WM fahren. Er würde also fünf Rennen versäumen.

Der Österreicher Max Kofler befindet sich zwar noch auf der Suche nach einem Moto3-Platz, aber er wird eher in die Supersport-WM (300 oder 600 ccm) wechseln, denn das Interesse an ihm ist nach zwei nicht gerade überragenden Jahren überschaubar.

Die Moto3-GP-Teams für 2022

Red Bull KTM Ajo

Jaume Masia, Daniel Holgado



Red Bull KTM Tech3

Deniz Öncü, Adrián Fernández



BOE Owlride KTM

???, David Muñoz



CIP Green Power KTM

Kaito Toba, Joel Kelso



Avintia VR46 Riders Academy KTM

Matteo Bertelle, Elia Bartolini



MTA Tonucci Racing KTM

Stefano Nepa, Ivan Ortola



MT Helmets-MSI KTM

Ryusei Yamanaka, Diogo Moreira



Snipers Honda Team

Alberto Surra, Andrea Migno



CFMOTO Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Carlos Tatay



VisionTrack Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley



Leopard Honda Racing

Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki



GASGAS Aspar Team

Sergio Garcia, Izan Guevara



SIC58 Squadra Corse Honda

Riccardo Rossi? Lorenzo Fellon



Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

Ayumu Sasaki, John McPhee



Idemitsu Honda Team Asia

Mario Suryo Aji, Taiyo Furusato