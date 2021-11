Valencia: Erster Sieg für Artigas, Sturz von Acosta

Das letzte Moto3-Rennen der Saison 2021 sorgte noch einmal für Hochspannung bis zum Schluss. In Valencia jubelte am Ende Xavier Artigas (Honda).

Zum Abschluss seiner Moto3-Karriere fuhr Pedro Acosta in Valencia erstmals von der Pole-Position los. Der Weltmeister mischte in einem umkämpften Rennen auch bis zur letzten Runde im Kampf um den Sieg mit, dann aber kam es zu einem optimistischen Manöver von Dennis Foggia, das den Red Bull-KTM-Ajo-Star zu Sturz brachte. Die FIM MotoGP Stewards belegten den Italiener dafür nachträglich mit einer 3-Sekunden-Strafe.

Den Sieg machten sich somit der zweite Leopard-Honda-Pilot Xavier Artigas und GASGAS-Werksfahrer Sergio Garcia aus.

So lief das letzte Moto3-Rennen der Saison

Start: Pedro Acosta geht von der Pole in Führung, dahinter reihen sich Suzuki und Guevara ein.



1. Runde: Schreckmoment in Kurve 4, Lorenzo Fellon und Darryn Binder steigen unabhängig voneinander per Highsider ab, Yamanaka wird in den Sturz verwickelt.



2. Runde: Acosta unterläuft in Kurve 3 ein Fehler, er bleibt zwar auf seiner Ajo-KTM sitzen, muss aber die Führung abgeben.



3. Runde: Acosta ist nach Start-Ziel wieder zurück auf P1, Suzuki geht weit und fällt aus den Top-3.



4. Runde: Guevara nutzt den Windschatten und geht in Führung, aber schon in der zweiten Kurve kommt Acosta wieder vorbei am GASGAS-Piloten. PrüstelGP-Fahrer Filip Salac mischt sich ebenfalls in den Kampf an der Spitze ein. Öncü, Suzuki, Garcia und Co. lauern dahinter.



5. Runde: Die Ersatzfahrer Kelso (CIP) und Rueda (Gresini) stürzen in Kurve 2.



6. Runde: Weltmeister Acosta führt vor dem GASGAS-Duo Guevara und Garcia. Dahinter komplettieren Salac, Suzuki, Öncü, Artigas, Migno, Foggia, Masia, Nepa und Fenati die zwölfköpfige Spitzengruppe.



8. Runde: Guevara nimmt Acosta einmal mehr die Führung ab, aber der kann auf der Bremse in Kurve 6 kontern. Öncü und Salac schnappen sich Guevara ebenfalls.



9. Runde: Öncü und Acosta wechseln sich an der Spitze ab.



10. Runde: Kunii stürzt in Kurve 14.



11. Runde: Jaume Masia ist auf dem Vormarsch und schnappt sich auch Platz 2 von Acosta.



12. Runde: Masia geht erstmals in Führung.



13. Runde: Garcia nutzt den Windschatten und übernimmt kurzzeitig die Spitze, aber dann fällt er bis auf Platz 6 zurück. Artigas geht in Führung. In der Spitzengruppe wird heftig um die Positionen gekämpft.



15. Runde: Wegen mehrfachen Überfahrens der «track limits» bekommt Öncü einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt, der junge Türke würde führen!



16. Runde: Acosta führt vor Artigas, Öncü, Masia, Garcia, Salac, Migno, Foggia, Nepa, Suzuki, Guevara und Fenati. Mit Salac muss ein weiterer Fahrer aus den Top-6 einen Long-Lap-Penalty ausführen. Öncü und der PrüstelGP-Fahrer fallen dadurch auf die Plätze 11 und 12 zurück.



18. Runde: Suzuki (10.) stürzt in Kurve 1.



19. Runde: Öncü wäre schon wieder Sechster, aber dann kann er in Kurve 4 gerade noch einen Sturz verhindern und muss sich wieder auf Platz 10 einreihen. An der Spitze geht es in typischer Moto3-Manier eng zu, Masia führt vor Acosta, Artigas, Foggia und Garcia.



20. Runde: Artigas geht in Führung, aber er lässt die Tür offen – und Foggia ist erstmals in diesem Renne auf P1. Acosta holt sich P1 aber zurück.



21. Runde: Drei Runden vor Schluss liegen die Top-2 der WM, Acosta und Foggia, und Artigas vorne. Dicht dahinter kämpft sich Öncü heran, der schon wieder Vierter ist. Surra stürzt in Kurve 2.



22. Runde: Foggia ist zurück an der Spitze, Artigas sorgt nur kurzzeitig für ein 1-2 für Leopard, Acosta schnappt sich Platz 2 – und der Red Bull-KTM-Jungstar zeigt sich schon hinter Foggia.



Letzte Runde: Acosta biegt als Führender in die erste Kurve der letzten Runde ein. Foggia versucht in Kurve 2 ein Manöver, er kann die Linie aber nicht halten – es kommt zur Berührung und Acosta stürzt! Migno (9.) stürzt wenig später.



An der Spitze machen sich Artigas und Garcia den Sieg aus, mit dem besseren Ende für den Leopard-Honda-Piloten! Masia komplettiert – von Startplatz 23 – das Podest.

Moto3-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Artigas, Honda, 23 Runden

2. Garcia, GASGAS, + 0,043 sec

3. Masia, KTM, + 0,232

4. Salac, KTM, + 0,443

5. Öncü, KTM, + 0,540

6. Foggia, Honda, + 0,819

7. Nepa, KTM, + 1,156

8. Guevara, GASGAS, + 1,209

9. Tatay, KTM, + 2,109

10. Antonelli, KTM, + 2,185