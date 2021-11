GASGAS: WM-Rang 3 für Garcia, Probleme bei Guevara

Platz 2 beim Saisonfinale in Valencia bedeutete WM-Rang 3 für Sergio Garcia. Sein GASGAS-Teamkollege Izan Guevara hatte im letzten Rennen der Moto3-Saison 2021 Probleme mit dem Hinterreifen.

Nur 0,043 Sekunden trennten Sergio Garcia in Valencia von seinem vierten Saisonsieg. Auch Platz 2 reichte dem 18-Jährigen Lokalmatador, um gegen Jaume Masia den dritten WM-Rang abzusichern: «Ich bin so glücklich, weil das Gefühl mit dem Motorrad an diesem Wochenende nicht das beste war. Das Rennen war sehr schwierig, es wurde viel überholt und ich kämpfte auch noch um den dritten WM-Rang. Masia war ebenfalls in der Spitzengruppe, ich konnte mich nicht entspannen, weil ich nicht stürzen und noch den dritten Platz verlieren wollte, nachdem ich das ganze Jahr über darum gekämpft hatte.»

«Ich bin happy mit dem Podium und dem dritten Rang in der Weltmeisterschaft», bekräftigte der GASGAS-Pilot, der lange der härteste Widersacher von Weltmeister Pedro Acosta war, nach dem Texas-Crash und dem daraus resultierenden Hämatom an der Niere aber endgültig aus dem Titelrennen ausschied. «Wir verbessern uns Saison für Saison. Jetzt geht es darum, sich auszuruhen und dann an die nächste Saison zu denken.»

Sein Teamkollege und Austin-Sieger Izan Guevara landete zum Abschluss der Saison auf Platz 7: «Ich fühlte mich großartig in den ersten Runden, aber nach einer Weile fing der Hinterreifen an abzubauen. Ich glaube, da gab es ein Problem. Es fiel mir schwer, den Rhythmus zu halten und mit den Fahrern vorne mitzuhalten. Ich tat, was ich konnte, insgesamt war es kein schlechter Grand Prix. Es ist schade, dass wir die WM auf Rang 8 beenden, aber das Saisonende war ziemlich stark.»

Zur Erinnerung: Auch 2022 schickt GASGAS Garcia und Guevara in das Rennen um den Moto3-Titel, wie am Rande des Valencia-GP bei der offiziellen Teamvorstellung in der Aspar-Box bestätigt wurde.

Moto3-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Artigas, Honda, 23 Runden in 38:30,302 min

2. Garcia, GASGAS, + 0,043 sec

3. Masia, KTM, + 0,232

4. Salac, KTM, + 0,443

5. Öncü, KTM, + 0,540

6. Nepa, KTM, + 1,156

7. Guevara, GASGAS, + 1,209

8. Tatay, KTM, + 2,109

9. Antonelli, KTM, + 2,185

10. Sasaki, KTM, + 2,322

11. McPhee, Honda, + 2,791

12. Fenati*, Husqvarna, + 2,461

13. Foggia**, Honda, + 3,819

14. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 13,298

15. Alcoba, Honda, + 13,348



*ein Platz nach hinten («track limits» in der letzten Runde)

** 3-Sekunden-Strafe (unverantwortliche Fahrweise)

Moto3-Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1. Acosta 259 Punkte. 2. Foggia 216. 3. Garcia 188. 4. Masia 171. 5. Fenati 160. 6. Antonelli 152. 7. Darryn Binder 136. 8. Guevara 125. 9. Sasaki 120. 10. Migno 110. 11. Deniz Öncü 95. 12. Alcoba 86. 13. McPhee 77. 14. Suzuki 76. 15. Artigas 72. 16. Salac 71. 17. Toba 64. 18. Nepa 63. 19. Rodrigo 60. 20. Yamanaka 47. 21. Tatay 40. 22. Adrián Fernández 30. 23. R. Rossi 30. 24. Dupasquier 27. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Holgado 4. 29. Izdihar 4. 30. Azman 3. 31. Kelso 2. 32. Surra 1.



Marken-WM:

1. KTM 369 Punkte. 2. Honda 360. 3. GASGAS 266. 4. Husqvarna 166.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 430 Punkte. 2. Valrese GASGAS Aspar Team 313. 3. Leopard Racing 288. 4. Red Bull KTM Tech3, 218. 5. Petronas Sprinta Racing 216. 6. Avintia Esponsorama 199. 7. Sterilgarda Max Racing Team 190. 8. Indonesian Racing Gresini 146. 9. Rivacold Snipers Team 146. 10. CarXpert PrüstelGP 110. 11. BOE Owlride 92. 12. CIP Green Power 77. 13. SIC58 Squadra Corse 76. 14. Honda Team Asia 19.