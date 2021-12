Pedro Acosta und der beste WM-Einstand aller Zeiten

Das MotoGP-Jahr 2021 in Bildern – heute mit Pedro Acosta: Der spätere Moto3-Weltmeister aus dem Red Bull KTM Ajo Team schrieb mit dem Sieg in Jerez gleich in mehrerer Hinsicht Geschichte.

Das heutige Foto aus unserer Serie «Bilder des Jahres» nahm SPEEDWEEK.com-Fotograf Fritz Glänzel am 2. Mai im Moto3-Rennen des Spanien-GP 2021 auf: «Die letzte Kurve in Jerez: Hier fällt schon eine WM-Vorentscheidung für Pedro Acosta, der innen schlau am Desaster vorbeifährt.»



Denn während Deniz Öncü seinen Markenkollegen Jaume Masia und Petronas-Sprinta-Mann Darryn Binder abräumte, stürmte Acosta unbeirrt seinem dritten GP-Sieg entgegen.

Damit trug sich Pedro Acosta tatsächlich schon in die Geschichtsbücher ein: Der damals noch 16-Jährige stand nämlich in seinem erst vierten WM-Rennen zum vierten Mal in Folge auf dem Podest (mit 95 aus 100 möglichen Punkten!) – das hatte es in der seit 1949 bestehenden Motorrad-WM noch nie gegeben.

Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison führte der Rookie aus dem Red Bull KTM Ajo Team die Moto3-Tabelle nach einem zweiten Platz beim Debüt und Siegen im zweiten Doha-GP, in Portimão und Jerez bereits mit einem 51-Punkte-Polster an. Das war der größte Vorsprung nach den ersten vier Rennen der 125er- oder Moto3-Klasse, seit das aktuelle Punktesystem im Jahr 1993 eingeführt wurde.

Acosta ist übrigens erst der dritte Teenager, der noch vor seinem 17. Geburtstag am 25. Mai drei oder mehr GP-Siege auf dem Konto hatte – neben Marco Melandri (3 Siege) und Maverick Viñales (4 Siege).

Im Alter von 16 Jahren und 342 Tagen löste der Spanier mit dem Jerez-Sieg zudem Melandri als jüngsten Fahrer mit drei GP-Siegen in Folge ab. Dem Italiener, damals genau 17 Jahre und 29 Tage alt, war dieses Triple in der 125er-Klasse allerdings erst in seiner zweiten vollen WM-Saison 1999 gelungen.

Mit diesem sensationellen WM-Einstand legte der letztjährige Rookies-Cup-Gesamtsieger den Grundstein für seinen späteren Titelgewinn im Rookie-Jahr: Mit 17 Jahren und 166 Tagen kürte sich Pedro Acosta schließlich beim Algarve-GP in Portimão mit seinem sechsten Saisonsieg zum zweitjüngsten Weltmeister der Geschichte. Nur Loris Capirossi, ebenfalls als Rookie Champion, war bei seinem ersten WM-Triumph noch einen Tag jünger.

Moto3-Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1. Acosta 259 Punkte. 2. Foggia 216. 3. Garcia 188. 4. Masia 171. 5. Fenati 160. 6. Antonelli 152. 7. Darryn Binder 136. 8. Guevara 125. 9. Sasaki 120. 10. Migno 110. 11. Deniz Öncü 95. 12. Alcoba 86. 13. McPhee 77. 14. Suzuki 76. 15. Artigas 72. 16. Salac 71. 17. Toba 64. 18. Nepa 63. 19. Rodrigo 60. 20. Yamanaka 47. 21. Tatay 40. 22. Adrián Fernández 30. 23. R. Rossi 30. 24. Dupasquier 27. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Holgado 4. 29. Izdihar 4. 30. Azman 3. 31. Kelso 2. 32. Surra 1.



Marken-WM:

1. KTM 369 Punkte. 2. Honda 360. 3. GASGAS 266. 4. Husqvarna 166.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 430 Punkte. 2. Valresa GASGAS Aspar Team 313. 3. Leopard Racing 288. 4. Red Bull KTM Tech3, 218. 5. Petronas Sprinta Racing 216. 6. Avintia Esponsorama 199. 7. Sterilgarda Max Racing Team 190. 8. Indonesian Racing Gresini 146. 9. Rivacold Snipers Team 146. 10. CarXpert PrüstelGP 110. 11. BOE Owlride 92. 12. CIP Green Power 77. 13. SIC58 Squadra Corse 76. 14. Honda Team Asia 19.