Neue MotoGP-Fotoreihe: Die Bilder des Jahres 2021

Der etwas andere Jahresrückblick: SPEEDWEEK-Fotograf Fritz Glänzel teilt in der kommenden Woche täglich seinen Blickwinkel und seine Lieblingsbilder aus der Motorrad-WM 2021 mit uns.

Die Bilder von Fritz Glänzel bereicherten schon unzählige Berichte von SPEEDWEEK.com. So kurz vor dem Jahreswechsel baten wir den renommierten deutschen GP-Fotografen darum, die Saison 2021 noch einmal Revue passieren zu lassen und jene Momente auszuwählen, die sich – durch die Objektive (16 bis 600 mm) seiner Nikon D6 – besonders in sein Gedächtnis brannten.



Seine «Bilder des Jahres» werden wir an den kommenden fünf Tagen – samt Hintergrundinformationen – auf SPEEDWEEK.com präsentieren.

Als kleinen Vorgeschmack sehen Sie hier oben bereits das erste Bild. Es zeigt den Memminger Moto2-Rennstall Intact GP in der 2021er-Formation mit Marcel Schrötter und Tony Arbolino. In der kommenden Moto2-Saison wird mit Jeremy Alcoba wieder ein Rookie den Platz des Italieners übernehmen. Der WM-Zehnte Schrötter steht dagegen vor seiner sechsten Saison in der Intact-Familie.

Warum gerade dieses Bild? Glänzel: «Mein Team, meine Heimat im Paddock. Meine Freunde von Liqui Moly Intact GP. Vom ersten Tag an, seit 9 Jahren, durfte ich dabei sein. Hier musste die richtige Stelle und Situation für das Teamfoto gefunden werden.»

Das ergab sich dann natürlich beim Heimrennen auf dem Sachsenring: Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause fand der Motorrad Grand Prix Deutschland von 18. bis 20. Juni 2021 zwar wieder statt, allerdings noch ohne Publikum.

2022 soll sich das ändern, im provisorischen Terminkalender wurde der nächste Deutschland-GP für den 19. Juni fixiert. Um die Wartezeit bis zum Start der neuen MotoGP-Saison zu verkürzen, blicken wir an dieser Stelle bis zum Jahreswechsel täglich auf ein besonderes Bild zurück. Lassen Sie sich überraschen!