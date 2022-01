Ana Carrasco: Rückkehr in die Moto3-WM 31.01.2022 - 16:32 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Emotional fällt Ana Carrasco der Abschied aus der Supersport-WM 300 schwer

Ana Carrasco wird in diesem Jahr in der Moto3-WM antreten, in der sie schon vor ihrem Wechsel in die Supersport-WM 300 unterwegs war. Die 24-jährige Spanierin ist sich sicher: «Das ist ein logischer Schritt.»