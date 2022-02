Moto3-Comeback: Das sagt Ana Carrasco zu ihrem Deal

Die Moto3-Weltmeisterschaft erhält 2022 weiblichen Zuwachs, denn Ana Carrasco unterschrieb in letzter Sekunde einen Vertrag beim Team BOE SKX, wo sie neben David Muñoz auf einer KTM platznehmen wird.

Der letztjährige Red Bull Rookies Vizemeister David Muños wird erst beim Italien-GP Ende Mai in die Saison 2022 starten, weil der Spanier erst am 15. Mai 16 Jahre alt wird. Erst in diesem Alter ist er dazu berechtigt, in der Moto3-Klasse der Weltmeisterschaft an den Start zu gehen. Die ersten sieben Rennen wird er von Gerard Riu vertreten.

Auch der zweite Platz im Team BOÉ von José Ángel Gutiérrez Boé sorgte für reichlich Wirbel. Zunächst war der spanische Youngstar David Salvador im KTM-Team gesetzt, doch Ende Januar kristallisierte sich heraus, dass der 18-Jährige seine finanziellen Vereinbarungen nicht eingehalten haben soll. Somit gelang Ana Carrasco die sensationelle Rückkehr in die Moto3-WM zur Saison 2022.

Die Spanierin war bereits von 2013 bis 2015 in der kleinsten GP-Klasse aktiv und damals gelang ihr sogar ein Top-10-Rang. In ihrem Rookie-Jahr fuhr sie in Valencia auf den achten Platz, in der Gesamtwertung wurde sie auf Position 21 gewertet. In den folgenden beiden Jahren blieb die Spanierin punktlos, dabei fuhr sie schon 2015 für das BOÉ-Team. Später wechselte sie in die Supersport-300-WM, wo sie 2018 mit Kawasaki den WM-Titel gewann.

Die fulminante Rückkehr zum BOÉ-Team kommentierte die 24-Jährige in dieser Woche: «Nach fünf Jahren in der Supersport-WM 300, in denen ich 2018 den WM-Titel erkämpfen konnte und einige Jahre um den Titel fahren konnte, fühlt sich dieser Wechsel wie eine wohl verdiente Gelegenheit an. Es ist ein riesiger Lohn der harten Arbeit.»

«Ich möchte allen danken, die mir die Rückkehr in das MotoGP-Paddock ermöglicht haben, allen voran dem Team, meinen Sponsoren und José Ángel Gutiérrez Boé, der an mich glaubt und auf mich setzt», betonte die Spanierin. «Ich bin sehr gespannt, auf dem Bike zu sitzen und herauszufinden, wie ich zurechtkomme. Mit harter Arbeit in der Vorsaison sollten wir eine gute Basis für die ersten Rennen erreichen.»

Teamchef Boé freut sich ebenfalls über die Rückkehr von Carrasco in sein Team, nachdem sie 2015 nicht mehr als zwei 18. Plätze in 15 Rennen erreichte. «Wir können endlich unsere Fahrer für die neue Saison bekannt geben. Dabei haben wir uns klar für ein sportliches Engagement entschieden und Ana Carrasco war unser letzter Puzzlestein für dieses Jahr. Sie kehrt als eine sehr viel reifere Fahrerin und als Weltmeisterin in unsere Struktur zurück», sagte der Spanier voller Optimismus.