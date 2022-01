Schienbeinbruch: Ajo-Rookie Daniel Holgado operiert

Juniorenweltmeister Daniel Holgado muss vor seiner ersten Saison in der Moto3-WM einen Rückschlag hinnehmen: Der Red Bull-KTM-Ajo-Neuzugang verletzte sich im Training.

Sein WM-Debüt gab Daniel Holgado bereits beim Catalunya-GP 2021, als 15. sicherte er sich auf der CIP-KTM auf Anhieb einen Punkt. Die zwei Grand Prix als Ersatz für den suspendierten Tech3-Fahrer Deniz Öncü beendete er in Misano und Portimão auf den Rängen 20 und 13.

Für 2022 bekam der Moto3-Junioren-Weltmeister und Gesamtdritte des Red Bull MotoGP Rookies Cup 2021 den Platz von Pedro Acosta im Rennstall von Aki Ajo, als Teamkollege von Jaume Masia, dem Auftaktsieger des Vorjahres. Denn Acosta wechselte nach dem Moto3-Titelgewinn im WM-Debütjahr in die zweithöchste Klasse.

Am Freitag teilte das Red Bull KTM Ajo Team allerdings mit: Holgado wurde im Hospital Universitari Dexeus von Barcelona am Donnerstagnachmittag am linken Bein operiert, weil der 16-jährige Spanier am Tag zuvor bei einem Trainingsunfall auf dem Motorrad eine Mehrfragmentfraktur des Schienbeins erlitten hatte.

Dr. Ignacio Ginebreda, Direktor der Abteilung für Knochenverlängerung und -rekonstruktion am ICATME (Katalanisches Institut für Traumatologie und Sportmedizin), führte den Eingriff mit seiner Mannschaft erfolgreich durch. In den kommenden Wochen wird der Moto3-Rookie mit der Reha beginnen, hieß es in der kurzen Aussendung weiter. Ein Zeitplan für Holgados Comeback auf dem Motorrad wurde allerdings nicht genannt.

Zur Erinnerung: Die IRTA-Testfahrten der kleinen Klassen sind von 19. bis 21. Februar in Portimão angesetzt, der WM-Auftakt am 6. März in Doha.