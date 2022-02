Paolo Ciabatti (Ducati): 2022 mit starken Kundenteams

Anlässlich der Pramac-Racing-Teampräsentation gab Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti die Marschrichtung für die neue Saison 2022 vor und traut dabei auch den Kundenteams zu, in den Titelkampf einzugreifen.

2022 gehen acht Ducati-Piloten in der MotoGP-Königsklasse auf Punktejagd. Neben den Ducati Lenovo-Werkspiloten Francesco Bagnaia und Jack Miller treten Johann Zarco, Jorge Martin, Luca Marini, Enea Bastianini, Marco Bezzechi sowie Fabio Di Giannantonio für die Ducati-Kundenteams an. Anlässlich der Pramac-Racing-Teampräsentation vor dem Sepang-Test gab Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti die Marschrichtung für die neue Saison vor.

«Unser Ziel ist es, den Konstrukteurs-WM-Titel zu verteidigen», erklärte der 64-jährige Italiener. «Im letzten Jahr haben wir das mit dem Lenovo-Werksteam geschafft und unser Kundenteam Pramac Racing erreichte den ausgezeichneten vierten Gesamtrang. Dabei holten Johann Zarco und Jorge wichtige Punkte für die Konstrukteurs-Wertung. Jorge war ‚Rookie oft he Year‘ und Johann der erfolgreichste Independent-Rider.»

«Pramac Racing bekommt auch 2022 die volle Unterstützung von Ducati», verspricht Ciabatti. «Neben unseren Werkspiloten haben wir damit auch sehr starke Fahrer für unsere Kundenteams verpflichtet, beide Pramac-Ducati-Piloten sind in der Lage, in den Titelkampf einzugreifen. Im Prinzip ist Pramac Racing wie ein zweites Werksteam für uns. Die Crew hat die gleichen Voraussetzungen und die gleichen Maschinen wie Leonovo.»

«Das Wichtigste für uns ist, das die Ducati-Piloten Siege einfahren und wir den WM-Titel erobern. Das vergangene Jahr war ein großartiges Jahr für Ducati, nun sind wir natürlich neugierig, was in Zukunft für uns möglich ist. Obwohl jetzt erst einmal die Testfahrten hier in Sepang auf dem Programm stehen, freue ich mich schon sehr auf den Saisonstart Anfang März beim Grand Prix von Katar in Doha.»