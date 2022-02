Shakedown-Test 2022: Bestzeit von Viñales (Aprilia)

Zum Abschluss des MotoGP-Shakedown-Tests in Sepang lagen am Mittwoch die zwei Aprilia-Werksfahrer voran: Maverick Viñales war 0,144 sec schneller als Aleix Espargaró. Alle Zeiten im Überblick.

Neben den Testfahrern und Klassenneulingen (Bezzecchi, Darryn Binder, Di Giannantonio, Raúl Fernandez und Remy Gardner) nutzten den Shakedown in Sepang auch die Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró und Maverick Viñales als Vorbereitung auf den anstehenden IRTA-Test am Wochenende. Der Hersteller aus Noale unterliegt als «concession team» nämlich keinen Testbeschränkungen.

Das Aprilia-Duo dominierte auch die Zeitenliste des Mittwochs: Am Vormittag lag noch Espargaró vorne, am Ende sicherte sich aber Viñales in 1:58,942 min die Shakedown-Bestzeit auf dem 5,543 km langen Sepang International Circuit. Als Dritter war Tech3-KTM-Talent Rául Fernández in 1:59,468 min nach den ersten drei Testtagen des Kalenderjahres 2022 der beste Rookie.



Zum Vergleich: Den offiziellen Sepang-Test im Februar 2020 beendete Yamaha-Star Fabio Quartararo in 1:58,349 min als Schnellster. Danach kam der MotoGP-Tross Corona-bedingt zwei Jahre lang nicht mehr nach Malaysia.

Cal Crutchlow war am Mittwochnachmittag in Sepang erstmals bei diesem Shakedown-Test auf der Rennstrecke zu sehen, nachdem er seinen Yamaha-Testfahrervertrag bis 2023 verlängert hatte. Allerdings drehte er nur wenige Runden, auch der Brite leidet unter Magenproblemen. Gresini-Ducati-Rookie Fabio Di Giannantonio muss wegen einer Gastroenteritis schon seit zwei Tagen das Hotelbett hüten.

Gute Nachrichten gab es dagegen für Fans des Ducati-Werksteams, nachdem die offizielle Teamvorstellung wegen eines positiven Covid-19-Tests von Jack Miller bekanntlich auf den 7. Februar verschoben worden war: Der Australier lieferte rechtzeitig für die am Samstag beginnenden IRTA-Tests ein negatives Testergebnis ab und ist am Mittwoch am Sepang International Circuit eingetroffen.

Shakedown-Test, Sepang, 2. Februar:

1. Maverick Viñales,Aprilia Racing, 1:58,942 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia Racing, 1:59,086

3. Raúl Fernández, Tech3 KTM Factory, 1:59,468

4. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, 1:59,711

5. Michele Pirro Bike 2, Ducati Lenovo Team, 1:59,805

6. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory, 2:00,046

7. Stefan Bradl, HRC Repsol Honda, 2:00,449

8. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:00,491

9. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF, 2:00,928

10. Michele Pirro Bike 1, Ducati Lenovo Team, 2:01,060

11. Mika Kallio Bike 1, Red Bull KTM Factory, 2:01,074

12. Mika Kallio Bike 2, Red Bull KTM Factory, 2:01,505

13. Yamaha Test 1, 2:01,819

14. Yamaha Test 2, 2:02,257

15. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, 2:02,661

Shakedown-Test, Sepang, 1. Februar:

1. Maverick Viñales, Aprilia Racing, 1:59,833 min

2. Michele Pirro Bike 1, Ducati Lenovo Team, 2:00,565

3. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, 2:00,734

4. Raúl Fernández, Tech3 KTM Factory, 2:00,819

5. Michele Pirro Bike 2, Ducati Lenovo Team, 2:00,822

6. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:01,102

7. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory, 2:01,177

8. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF, 2:01,297

9. Stefan Bradl, HRC Repsol Honda Team, 2:01,361

10. Mika Kallio Bike 2, Red Bull KTM Factory, 2:01,923

11. Mika Kallio Bike 1, Red Bull KTM Factory, 2:01,936

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:02,043

13. Lorenzo Savadori Bike 2, Aprilia Racing, 2:02,683

14. Yamaha Test 1, 2:02,870

15. Yamaha Test 2, 2:03,000

Shakedown-Test, Sepang, 31. Januar:

1. Raúl Fernandez, Tech3 KTM Factory Racing, 2:00,898 min

2. Michele Pirro 1, Ducati Team, 2:01,042

3. Mika Kallio 1, Red Bull KTM Factory Racing, 2:01,250

4. Lorenzo Savadori, Bike 2, Aprilia Racing, 2:01,676

5. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory Racing, 2:01,852

6. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team, 2:02,012

7. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF MotoGP Team, 2:02,146

8. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:02,181

9. Mika Kallio 2, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,297

10. Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing MotoGP, 2:02,596

11. Lorenzo Savadori Bike 4, Aprilia Racing, 2:02,890

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:03,193

13. Michele Pirro 2, Ducati Team, 2:03,426

14. Yamaha Test 2, Yamaha Factory, 2:03,442

15. Yamaha Test 1, Yamaha Factory, 2:03,616

16. Lorenzo Savadori Bike 3, Aprilia Racing, 2:04,633

17. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, keine Zeit