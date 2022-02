Fußverletzung: Leopard testet in Jerez ohne Foggia

Moto3-Titelanwärter Dennis Foggia (Honda) muss in dieser Woche auf zwei private Testtage in Jerez verzichten. Das teilte sein Leopard Racing Team mit.

In der vergangenen Woche fuhr Dennis Foggia bei einem zweitägigen Privattest in Jerez am Dienstag und Mittwoch Moto3-Bestzeit. Das Leopard Racing Team plant in dieser Woche zwei weitere Testtage auf der andalusischen GP-Strecke, ehe am Samstag in Portimão (Portugal) der einzige IRTA-Test für die kleinen Klassen (19. bis 21. Februar) vor dem WM-Auftakt am 6. März beginnt.

Allerdings teilte Leopard Racing nun mit, dass Foggia in dieser Woche nicht auf seiner Honda sitzen wird. «Unser Fahrer Dennis Foggia wird den zweiten Test in Jerez am 16. und 17. Februar verpassen, weil er sich noch von einer kleinen Verletzung an seinem Fuß erholt», teilte die Mannschaft aus Luxemburg auf den sozialen Netzwerken mit.

Vertreten wird den Moto3-Vizeweltmeister des Vorjahres in Jerez David Salvador, hieß es weiter. Der Spanier war für die Moto3-WM 2022 ursprünglich im BOÉ-Team vorgesehen, wurde dann aber von der Ex-Supersport-300-Weltmeisterin Ana Carrasco ersetzt.

Privattest Jerez, 9. Februar, Moto3:

1. Dennis Foggia, Honda, 1:45,351 min

2. Andrea Migno, Honda, 1:45,644

3. Carlos Tatay, CFMOTO, 1:45,992

4. Tatsuki Suzuki, Honda, 1:46,038

5. Ayumu Sasaki, Husqvarna, 1:46,067

6. Riccardo Rossi, Honda, 1:46,095

7. Alberto Surra, Honda, 1:46,416

8. John McPhee, Husqvarna, 1:46,784

9. Lorenzo Fellon, Honda, 1: 46,816

10. Scott Odgen, Honda, 1:46,859

11. Joel Kelso, KTM, 1:46,922

12. Xavier Artigas, CFMOTO, 1:47,081

13. Kaito Toba, KTM, 1:47,100

14. David Muñoz, KTM, 1:47,120

15. Matteo Bertelle, KTM, 1:47,206

16. Stefano Nepa, KTM, 1:47,298

17. Ivan Ortolá, KTM, 1:47,336

18. Mario Aji, Honda, 1:47,359

19. Taiyo Furusato, Honda, 1:47,499

20. Elia Bartolini, KTM, 1:47,731

21. Josh Whatley, Honda, 1:48,761

22. Ana Carrasco, KTM, 1:49,165