Doha: FP3-Bestzeit Lowes, Schrötter bleibt Dritter

Nur Sam Lowes (Marc VDS) gelang am Samstagvormittag ein Sprung nach vorne auf den sechsten Rang der kombinierten Moto2-Zeitenliste. Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) hielt sich vor Acosta und Schrötter auf P1.

Um 12.20 Uhr Ortszeit (10.20 Uhr in Mitteleuropa) begann für die Moto2-Klasse am Samstag das dritte Freie Training des Saisonauftakts bei 28 Grad Luft- und 40 Grad Asphalttemperatur, es war zudem deutlich windiger als am gestrigen Freitag.

Dass im Vergleich zur kühleren FP2-Session doch Zeitenverbesserungen möglich waren, hatte die Moto3-Klasse, die direkt vor der Moto2 auf der Strecke war, gezeigt: Im Vergleich zum Vortag verbesserten mit Dennis Foggia und Kaito Toba immerhin zwei Fahrer in den Top-14 ihre persönliche Bestzeit.



Zur Erinnerung: Die Top-14 der kombinierten Zeitenliste nach FP3 steigen in den zwei kleinen WM-Klassen direkt ins Q2 auf. Vier weitere Tickets für die entscheidende Qualifying-Session werden im Q1 vergeben.

© Gold & Goose Willkommen zum WM-Auftakt in Doha © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Joe Roberts © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Aron Canet © Gold & Goose Filip Salač © Gold & Goose Cameron Beaubier © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Albert Arenas © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Joe Roberts © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Filip Salač Zurück Weiter

In der ersten Viertelstunde des FP3 der Moto2 gab es gleich fünf Stürze: Marcos Ramirez in Kurve 15, Lorenzo Dalla Porta in Kurve 7, Pedro Acosta in Kurve 1, Romano Fenati in Kurve 5 und Niccolò Antonelli in Kurve 16. Alle blieben unverletzt.

Ramirez konnte sich den Sturz nicht erklären. «Es war merkwürdig, wir rätseln noch», meinte der MV Agusta-Neuzugang anschließend. Der Umstieg auf das neue Arbeitsgerät habe ihm nach zwei Jahren auf Kalex keine Probleme bereitet, es gebe keine gravierenden Unterschiede, betonte er. Allerdings tue sich MV in Katar immer schwer.

In der kombinierten Zeitenliste passierte lange wenig. Mit Sam Lowes, Augusto Fernandez und im Finish auch Pedro Acosta knackten im FP3 zwar drei Fahrer die Marke von 2:00 min. Die Freitags-Bestzeit von Fernandez, eine 1:59,112 min, blieb allerdings unerreicht.

Sieben Minuten vor Schluss flog Jake Dixon in Kurve 5 per Highsider ab. Im Ausgang derselben Kurve erwischte es auch Klassen-Neuling Manuel Gonzalez aus dem Yamaha VR46 Master Camp Team. Gonzalez war zuvor schon von Joe Roberts aus den Top-14 verdrängt worden. Jorge Navarro schmiss im letzten Versuch auch noch Albert Arenas aus dem Q2.

Die Zusammensetzung der Top-12 des Freitags blieb unverändert, Sam Lowes schob sich mit seiner FP3-Bestzeit in 1:59,594 min allerdings von Rang 12 auf 6 nach vorne. Marcel Schrötter muss elf Tage nach der Hand-OP mit seinen Kräften haushalten und fuhr nur einen Run von fünf Runden, der Intact-Kalex-Pilot hielt sich aber auf Rang 3.

Moto2-Ergebnis, Doha, FP3:

1. Lowes, Kalex, 1:59,594 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,084 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,148

4. Canet, Kalex, + 0,424

5. Roberts, Kalex, + 0,467

6. Navarro, Kalex, + 0,545

7. Arenas, Kalex, + 0,580

8. Chantra, Kalex, + 0,601

9. Dixon, Kalex, + 0,612

10. Arbolino, Kalex, + 0,636

11. Vietti, Kalex, + 0,714

12. Beaubier, Kalex, + 0,806

13. Gonzalez, Kalex, + 0,822

14. Ogura, Kalex, + 0,824

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,915

16. Schrötter, Kalex, + 0,918

Moto2, Doha, kombinierte Zeiten nach FP3:

1. Augusto Fernandez, Kalex, 1:59,112 min

2. Acosta, Kalex, + 0,160 sec

3. Schrötter, Kalex, + 0,164

4. Vietti, Kalex, + 0,437

5. Canet, Kalex, + 0,444

6. Lowes, Kalex, + 0,482

7. Ogura, Kalex, + 0,547

8. Salac, Kalex, + 0,554

9. Chantra, Kalex, + 0,590

10. Beaubier, Kalex, + 0,593

11. Dixon, Kalex, + 0,650

12. Arbolino, Kalex, + 0,708

13. Roberts, Kalex, + 0,949

14. Navarro, Kalex, + 1,027

15. Arenas, Kalex, + 1,051

16. Gonzalez, Kalex, + 1,052

17. Aldeguer, Boscoscuro, + 1,074

18. Ramirez, MV Agusta, + 1,343

19. Alcoba, Kalex, + 1,433

20. Baltus, Kalex, + 1,513

Moto3, Doha, kombinierte Zeiten nach FP3:

1. Guevara, GASGAS, 2:04,920 min

2. McPhee, Husqvarna, + 0,424 sec

3. Foggia, Honda, + 0,450

4. Suzuki, Honda, + 0,525

5. Garcia, GASGAS, + 0,583

6. Migno, Honda, + 0,587

7. Toba, KTM, + 0,606

8. Masia, KTM, + 0,654

9. Tatay, CFMOTO, + 0,692

10. Artigas, CFMOTO, + 0,861

11. Riccardo Rossi, Honda, + 0,910

12. Yamanaka, KTM, + 1,137

13. Kelso, KTM, + 1,235

14. Deniz Öncü, KTM, + 1,279

15. Holgado, KTM, + 1,280